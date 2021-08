Vous n’avez pas encore votre éclairage de secours V16 ? Avec ce pack l’unité coûte 11 € | Moteur

Bhuptani possède une riche et vaste expérience de près de 20 ans dans la planification et la stratégie de communication à travers des marques indiennes et internationales. L’agence phare de GroupM, Mindshare India, a annoncé la nomination de Vipasha Bhuptani en tant que responsable de la planification des communications pour l’équipe Content+. Dans ce rôle, […] More