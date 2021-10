Vous n’avez pas fourni de PAN pour FD ? Vous ne pouvez pas demander de crédit TDS maintenant

Par Chirag Nangia

Ma mère est une personne âgée et n’a pas soumis de PAN à la banque et l’impôt sur le revenu a été déduit sur son FD au cours des trois dernières années. Comment obtenir le formulaire 26 AS ou le formulaire 16 pour les déductions fiscales sur les FD ?

—Sudhakar

La banque est redevable de l’impôt à la source sur les intérêts perçus sur les dépôts à terme. Par la suite, la banque est tenue de produire une déclaration TDS, dans laquelle elle est tenue de déclarer l’impôt déduit sur le PAN du bénéficiaire. Cette information reçue par le service des impôts, est reflétée dans le formulaire 26AS du déductible, lui permettant de réclamer le crédit de cet impôt sur son impôt final à payer, au moment du dépôt de la déclaration de revenus. Puisque vous n’aviez pas fourni de PAN à la banque au cours des 3 dernières années, les déclarations TDS produites par la banque auraient indiqué « PAN non disponible ». En conséquence, l’impôt ainsi déduit ne sera pas reflété dans votre formulaire 26AS et il ne sera pas possible de demander le crédit TDS.

Même si vous fournissez le PAN maintenant et que la banque révise sa déclaration TDS pour refléter la déduction fiscale sur le PAN de votre mère, vous ne pouvez pas demander de crédit car le crédit TDS expire s’il n’est pas réclamé lors du dépôt de la déclaration/déclaration révisée pour l’année d’imposition pertinente, le dont le délai a expiré dans votre cas. Cependant, désormais, le formulaire 26AS peut être téléchargé en cliquant sur « consulter le formulaire 26AS » sous l’onglet « fichier électronique » du portail de déclaration électronique de l’impôt sur le revenu. Le formulaire 16 est un certificat de TDS que la banque est tenue de fournir au bénéficiaire après avoir déposé avec succès TDS auprès du gouvernement.

J’ai acheté un appartement il y a deux ans. Si je le vends et que j’achète un nouvel appartement, puis-je bénéficier d’un droit de timbre ?

—Prasanna Sali

En supposant que vous déteniez le bien pendant une période supérieure à 24 mois, la plus-value de cession est classée en plus-value à long terme (LTCG). Pour le calcul du LTCG, le coût d’acquisition indexé, le coût d’amélioration indexé et les dépenses (engagées en totalité et exclusivement dans le cadre de la cession) sont déduits du produit de la vente. Le LTCG ainsi calculé est taxé au taux de 20 %.

Il n’y a pas de dispositions pour la concession du droit de timbre payable au moment de l’achat d’un autre bien résidentiel, lors de la vente d’un. Cependant, les plus-values ​​sont exonérées d’impôt si vous achetez une autre maison dans un délai d’un an avant ou de deux ans à compter de la date du transfert. En cas de construction, le délai est de trois ans.

L’écrivain est réalisateur, Nangia Andersen India. Envoyez vos questions à fepersonalfinance@expressindia.com

