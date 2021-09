« Vous n’avez pas l’intention de rester ? L’explication de Psaki pour ne pas avoir réussi à tester les illégaux COVID .

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a été interrogée lundi sur les raisons pour lesquelles les migrants entrés illégalement dans le pays n’ont pas à présenter de preuve de vaccination, et sa réponse a suscité une controverse immédiate.

L’échange est intervenu alors que l’administration Biden assouplissait les restrictions de voyage en autorisant uniquement les ressortissants étrangers vaccinés à entrer aux États-Unis.

Psaki a dit que vous ne pouvez pas comparer les deux situations car ce sont des circonstances extrêmement différentes.

Pressé sur la question, Psaki a semblé incertain de la politique de l’administration.

“Lorsque les individus traversent la frontière, ils sont tous deux évalués pour savoir s’ils présentent des symptômes, s’ils présentent des symptômes, l’intention est qu’ils doivent être mis en quarantaine”, a déclaré Psaki, faisant référence aux migrants traversant les États-Unis.

“Ils n’ont pas l’intention de rester ici pendant une longue période”, a-t-elle poursuivi. « Je ne pense pas que ce soit la même chose. Ce n’est pas la même chose.”

Les commentaires de Psaki ont été immédiatement critiqués par les conservateurs, dont la représentante Lauren Boebert, R-Colo.

“Psaki vient de dire qu’ils ne font que mettre en quarantaine les immigrants illégaux présentant des symptômes et ne les testent pas tous ou n’exigent pas de vaccins pour tous parce qu’ils” ne prévoient pas de rester ici pendant longtemps “”, a tweeté Boebert. “Connerie.”

Les commentaires de Psaki interviennent après que la patrouille frontalière américaine a fermé le port d’entrée de Del Rio, au Texas, après que des images soient devenues virales de milliers de migrants tentant de traverser illégalement la frontière.

Après avoir reçu des critiques des deux côtés de l’allée, le Department of Homeland Security a annoncé qu’il enverrait plus de ressources et d’agents à Del Rio pour aider à appréhender et à expulser les migrants illégaux.

L’administration a été confrontée à des sommets de deux décennies dans les passages illégaux des frontières, avec des totaux dépassant les 200 000 en juillet et en août.

