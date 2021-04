Vous n’avez presque plus de temps pour obtenir Amazon Smart Plug au prix le plus bas de 2021 – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué indépendamment via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Jetez un coup d’œil à la page produit et vous vous rendrez immédiatement compte que le Prise intelligente Amazon n’est pas la prise intelligente la moins chère que vous trouverez. La société demande beaucoup pour ce petit gadget à 25 $ – diable, même incroyablement populaire Prises intelligentes TP-Link Kasa ne sont que 6,25 $ chacun pour le moment grâce à une vente qui les réduit à un nouveau prix bas de tous les temps. La prise intelligente d’Amazon n’est pas non plus la plus compacte ni la plus riche en fonctionnalités, car elle ne fonctionne pas avec Google Assistant ou l’assistant vocal Siri d’Apple. Il est fabriqué par Amazon, donc des millions et des millions de personnes sont prêtes à payer un supplément pour obtenir une prise intelligente d’une marque de confiance qui, vous le savez également, fonctionnera aussi bien que possible avec Alexa.

Maintenant, nous avons de bonnes nouvelles pour les personnes qui souhaitent rester avec Amazon lors de l’achat de prises intelligentes: les 25 $ Prise intelligente Amazon est en vente aujourd’hui pour seulement 14,99 $, soit le prix le plus bas que nous ayons vu depuis plus d’un an!

Si Alexa est votre assistant personnel préféré, le Prise intelligente Amazon est la crème de la crème en matière de prises intelligentes Wi-Fi. Il est bien construit et fait pour durer, et sa conception garantit que la fiche ne bloque pas l’autre prise lorsqu’elle est utilisée. À quel point est-il ennuyeux d’avoir une prise intelligente ronde trop grosse pour que vous ne puissiez rien brancher d’autre?!

Avec un prix de 25 $, la prise intelligente Wi-Fi de marque propre d’Amazon est définitivement un défi de taille. Pour aggraver les choses, Amazon offre rarement des réductions sur sa prise intelligente. Bien sûr, cela a beaucoup de sens quand on considère le fait qu’il s’agit de la prise intelligente la plus vendue sur Amazon, même avec un prix de 25 $. Aujourd’hui, cependant, vous pouvez en ramasser autant Prises intelligentes Amazon comme vous le souhaitez et vous ne paierez que 14,99 $ chacun.

C’est la meilleure offre que nous ayons vue depuis très longtemps, et nous doutons fortement que cet appareil populaire soit à nouveau réduit jusqu’au Prime Day 2021, au plus tôt. Il y a aussi de bonnes chances que cet accord se termine aujourd’hui ou à un moment donné du week-end, alors prenez-en quelques-uns avant qu’il ne soit trop tard.

Amazon Smart Plug, fonctionne avec Alexa – Un appareil certifié pour les humains Prix catalogue: 24,99 $ Prix: 14,99 $ Vous économisez: 10,00 $ (40%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Voici les principaux détails des puces d’Amazon sur la page du produit:

Amazon Smart Plug fonctionne avec Alexa pour ajouter une commande vocale à n’importe quelle prise. Certifié pour les humains – Sans lutte, sans bricolages, sans stress. Aucune patience nécessaire – c’est en fait simple. Programmez l’allumage et l’extinction automatiques des lumières, des ventilateurs et des appareils, ou contrôlez-les à distance lorsque vous êtes absent. Simple à configurer et à utiliser: branchez-le, ouvrez l’application Alexa et commencez à utiliser votre voix. La conception compacte garde votre deuxième prise gratuite. Aucun hub domestique intelligent requis: configurez des routines et des horaires via l’application Alexa.

