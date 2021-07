Vous n’avez probablement pas joué à Death’s Door, mais vous auriez dû

Par Dorrani Williams

29 juillet 2021 17:10 GMT

Récemment, les jeux indépendants ont fait beaucoup plus pour moi en termes de plaisir global que certains des plus gros jeux AAA, en grande partie parce que les développeurs indépendants sont ceux qui osent être créatifs et essayer de nouvelles idées.

Death’s Door est le jeu indépendant le plus récent auquel j’ai joué et qui capture parfaitement la créativité des développeurs indépendants. C’est d’Acid Nerve et Devolver Digital, et c’est l’histoire d’un petit corbeau qui récolte des âmes et se lance dans de grandes batailles. Dans la vidéo ci-dessous, je souligne quelques raisons pour lesquelles vous voudrez peut-être le vérifier. Ce sont quatre raisons, mais ce jeu est si bon que vous avez sans aucun doute le vôtre. Faites le nous savoir dans la section “Commentaires”.

Qu’as-tu pensé?

Mon seul problème avec la porte de la mort est qu’elle n’est pas sur un système portable car je pense que cela aurait été parfait pour la Nintendo Switch. Qui sait, peut-être que nous aurons cette version à un moment donné.

Pour l’instant, Death’s Door est disponible sur PC, Xbox One, Xbox One X, Xbox Series X et Series S.

