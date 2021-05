Vous n’avez toujours pas Oculus Air Link? Voici comment l’activer sur Quest 2

Vous cherchez à configurer Oculus Air Link sur votre Oculus Quest 2 mais vous ne trouvez pas l’option? Ne vous inquiétez pas, vous n’êtes pas seul et il n’y a rien de mal avec votre Quest 2. Malgré la mise à jour d’avril v28 Quest 2, de nombreux joueurs d’Oculus Quest 2 n’ont pas la possibilité de configurer Air Link car, tout simplement, l’option est absent de leur tableau de bord Oculus Home. Si vous préférez ne pas attendre que Facebook active la fonctionnalité pour tout le monde et joue aux meilleurs jeux Oculus Link, il existe une solution – bien que ce ne soit pas la solution la plus simple jamais créée.

Heureusement, un Redditor intelligent a trouvé une commande rapide qui forcera votre Oculus Quest 2 à redémarrer le logiciel système et à rechercher de nouvelles fonctionnalités, activant ainsi la fonction Air Link manquante. Ce n’est pas super coupé et sec, vous devrez donc suivre ces étapes pour le faire fonctionner. Pour ce processus, vous aurez besoin d’un PC, de votre Quest 2 et d’un câble USB capable de connecter les deux. Nous allons commencer par activer le mode développeur.

Activation du mode développeur

Si vous n’avez pas encore activé le mode développeur, suivez ces étapes rapides. Si vous avez déjà fait cela, passez à l’activation d’Oculus Air Link, sinon, procédez comme suit:

Ouvrez le Application Oculus sur votre téléphone. Sélectionner Paramètres.

Sélectionnez votre Oculus Quest casque.

Appuyez sur le flèche à droite du nom de votre appareil pour afficher plus d'options si elles n'apparaissent pas immédiatement après avoir sélectionné votre appareil. Sélectionner plus de réglages. Sélectionner mode développeur.

Activez le mode développeur.

Faites défiler vers le bas et sélectionnez le lien ci-dessous créer une organisation. Connectez-vous à votre compte Oculus Entrez le nom de votre "organisation" (cela peut être n'importe quoi). Sélectionner nous faire parvenir

Acceptez les termes de l’accord. Vous devrez entrer une carte de crédit ou de débit pour la vérification d’identité. Il n’y a pas de frais pour être un développeur Oculus. Cependant, les conditions d’utilisation de Facebook vous obligent à vérifier votre identité via cette méthode. Ouvrez le Application Oculus de nouveau. Sélectionner Paramètres.

Sélectionnez votre casque Oculus Quest.

Appuyez sur le flèche à droite du nom de votre appareil pour afficher plus d'options si elles n'apparaissent pas immédiatement après avoir sélectionné votre appareil. Sélectionner plus de réglages. Sélectionner mode développeur. Basculez le paramètre du mode développeur sur au s'il n'est pas déjà allumé.

À ce stade, si vous connaissez ADB et que les outils de développement Android sont installés, vous pouvez continuer à la section ci-dessous. Sinon, SideQuest est le moyen le plus simple d’émettre des commandes ADB à votre Quest 2 sans trop de problèmes. Voici comment l’installer:

Aller à SideQuestVR.com. Clique sur le OBTENIR SIDEQUEST bouton en haut de la page. Sélectionnez la version du système d’exploitation de votre ordinateur, soit Windows, Mac ou Linux. Ouvrez le fichier d’installation téléchargé.

Acceptez toutes les boîtes de dialogue de sécurité qui s'affichent et s'exécutent tout au long du processus d'installation.

Une fois le programme d'installation terminé, lancer SideQuest à partir de votre menu Démarrer, du menu des applications ou de la barre de lancement rapide.

Enfin, vous devrez connecter votre Oculus Quest et votre PC et autoriser le débogage USB.

Connectez votre Oculus Quest ou Quest 2 à votre PC à l’aide d’un câble USB.

SideQuest doit reconnaître le casque et montrer un cercle vert avec le nom de votre casque sur la barre supérieure.

Mettez votre casque et sélectionnez Permettre le débogage USB. Assurez-vous de vérifier Toujours autoriser depuis cet ordinateur.

Maintenant que nous avons traversé tout ce rigmarole, il ne reste plus qu’un pas.

Activation d’Oculus Air Link

Pour ce didacticiel, nous allons utiliser SideQuest pour émettre une commande ADB vers l’Oculus Quest 2. Si vous avez utilisé ADB dans le passé et que vous préférez émettre la commande à l’aide de l’invite de commande ou de PowerShell, vous pouvez également l’utiliser.

S’ouvrir Quête secondaire sur votre PC. Connectez votre Oculus Quest 2 avec un câble USB.

Acceptez toutes les invites qui apparaissent sur votre Quest 2 ou votre PC pour permettre le transfert de données. Sur SideQuest, cliquez sur le Bouton de commande ADB, situé en haut à droite de l’application.

Sélectionner Commande personnalisée.

Dans la boîte de dialogue, collez la commande suivante dans (sans les parenthèses): "adb shell am force-stop com.oculus.vrshell". Cliquez sur le rose Exécuter la commande bouton.

Votre Oculus Quest 2 devrait maintenant redémarrer. Recherchez la fonction Air Link dans le menu des paramètres.

Certains utilisateurs ont signalé qu’ils devaient exécuter cette commande deux fois pour voir la fonctionnalité, tandis que quelques utilisateurs ont signalé que cette commande n’a pas aidé – bien que, heureusement, il semble que cela aide la plupart des gens. Si vous ne voyez toujours pas l’option Air Link disponible après avoir exécuté les commandes ci-dessus et vous être assuré que votre Quest et votre PC exécutent la version 28 du logiciel Oculus, vous devrez simplement attendre que Facebook actionne le commutateur.

