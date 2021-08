Vous ne connaissez sûrement pas toutes les capacités cachées de votre corps | La vie

L’être humain a plus de cinq sens, comme l’explique un prestigieux neuroscientifique. Ce sont les capacités cachées que votre corps possède et que vous ne connaissiez pas jusqu’à présent.

La vue, l’ouïe, le toucher, le goût et l’odorat. Ce sont les 5 sens de l’être humain, l’une des premières leçons étudiées à l’école pour comprendre la nature des personnes.

Cependant, la théorie pourrait être incomplète. En réalité, Vous avez peut-être plus de sens que ces 5 classiques que tout le monde connaît.

C’est ce qui soutient la théorie de la neuroscientifique canadienne Lisa Feldman-Barrett, qui présente ses arguments dans un article publié dans la revue Science Focus.

Dernière édition du bracelet d’activité Xiaomi avec moniteur d’activité physique, capteur de fréquence cardiaque et mesure de l’oxygène dans le sang avec un écran meilleur et plus grand.

Selon cet expert, l’être humain a plus de 5 sens. Et cela ne fait pas référence au sens arachnide qui apparaît dans les bandes dessinées et les films Spiderman, mais à quelque chose de beaucoup plus profond et que l’on peut trouver en chaque personne.

Feldman-Barrett explique que la vue, l’ouïe, le toucher, le goût et l’odorat sont les sens « extéroceptifs », puisqu’ils sont chargés de capter les informations du monde extérieur. Cependant, le corps a d’autres récepteurs qui servent à capter les événements qui se produisent en son sein, comme un battement de cœur ou un gargouillement d’estomac.

Ces récepteurs sont appelés « intéroceptifs » et sont essentiels au bon fonctionnement des sens traditionnels. C’est pourquoi il est trompeur, selon cet expert, de considérer que l’être humain n’a que 5 sens.

De plus, il y a plus de récepteurs dans le corps qui sont nécessaires pour transporter d’autres types d’informations, telles que la température. Lisa Feldman-Barrett soutient que ces récepteurs devraient également être considérés comme des sens.

“Et certains des récepteurs sont utilisés pour plus d’un sens. Les rétines, par exemple, sont des passerelles pour les ondes lumineuses dont vous avez besoin pour la vision, et certaines cellules de la rétine fournissent également des informations au cerveau pour savoir si c’est du jour ou de nuit », qualifie l’expert.

Que le corps humain obtienne suffisamment d’informations pour différencier le jour de la nuit est un pilier de base pour le fonctionnement des rythmes circadiens qui affectent le métabolisme et la qualité du sommeil, ces récepteurs sont donc fondamentalement aussi importants que les 5 sens.

“Le cerveau construit également des sens pour lesquels vous n’avez pas de récepteurs. Certains exemples sont le goût, que le cerveau crée à partir de données gustatives (sens du goût) et olfactives (sens de l’odorat), et l’humidité, qui est générée à partir du toucher et de la température ” , défend ce neuroscientifique, qui affirme que sans le cerveau les gens ne pourraient pas profiter de la réalité sensorielle qui les entoure, bien que leurs sens fonctionnent parfaitement.

Cet article a été publié dans Business Insider Espagne par Enrique Fernández.