Vous ne croirez pas à quel point les États-Unis sont en faillite jusqu’à ce que vous voyiez cela ⋆ .

Il devrait y avoir une loi selon laquelle les États-Unis envoient à chaque citoyen une copie du budget américain et les dépenses réelles du gouvernement fédéral. Heureusement, l'entreprise privée nous donne une idée de la situation financière de notre pays. C'est l'horloge de la dette américaine.

Il appartiendrait à chaque Américain d’apprendre combien d’argent le gouvernement fédéral prend et dépense. Le budget américain n’est pas ce qui est réellement dépensé. Ceci est révélé dans les données US DEBT CLOCK. Et toutes les données présentées à US DEBT CLOCK ne sont pas exactes. Les données officielles concernant le chômage publiées par le Bureau of Labor Standards doivent être ignorées. Le chômage est endémique et a de graves répercussions sur le financement des programmes fédéraux (Sécurité sociale/Assurance-maladie) qui reposent sur les retenues salariales du FICA.

Je suis sûr que la plupart des membres du Congrès ne comprennent pas pleinement la situation financière désastreuse dans laquelle se trouve le pays à l’heure actuelle. Ses citoyens non plus.

Heureusement, via Internet et grâce à l’entreprise privée, nous avons la possibilité de visualiser la situation financière de notre pays sur une seule page imprimée ou une seule page Web. Nous vous dirigeons vers l’horloge de la dette américaine.

Les données de ce rapport concernent l’année fiscale (et non l’année civile), tabulée le 27 mai 2021. L’année fiscale entière s’étend du 1er octobre de l’année budgétaire précédente au 30 septembre de l’année décrite. Par exemple : l’exercice 2021 se situe entre le 1er octobre 2020 et le 30 septembre 2021.

L’HORLOGE fournit en temps réel les totaux cumulés des collectes et des paiements effectués par le gouvernement fédéral. Il est organisé graphiquement en cases vertes qui indiquent les REVENUS/ACTIFS et les cases rouges qui indiquent les DÉPENSES et les obligations financières futures (dépenses).

Nous allons vous tenir la main et vous guider pas à pas à travers l’horloge de la dette américaine. Voici ce que nous apprend l’horloge de la dette américaine.

Au cours des dix dernières années, les recettes fiscales fédérales américaines ont bondi d’un billion de dollars.

Les États-Unis ont collecté près de 3,5 billions de dollars jusqu’à présent, cet exercice. Les recettes fiscales pour l’exercice devraient s’élever à 3,86 billions de dollars. Mais il semble qu’au taux actuel de perception des impôts, les recettes fiscales fédérales dépasseront en réalité les 4 000 milliards de dollars.

Le budget proposé par le président Trump pour 2021 était de 4 800 milliards de dollars. Le président Biden propose un budget de 6,1 billions de dollars. Cependant, les dépenses réelles dépassent de loin même ces chiffres cibles scandaleux, comme vous l’apprendrez ci-dessous. C’est dans une économie en proie à une pandémie où des milliers de milliards de dollars empruntés sont injectés dans l’économie.

Les dépenses fédérales dépasseront 7 000 milliards de dollars au cours de l’exercice 2021. L’année dernière 2020, il y avait 6,55 milliards de dollars de dépenses. Les dépenses de cet exercice ont déjà dépassé celles de l’année dernière.

Évidemment, il y a une grande différence entre ce qui est budgétisé et ce qui est dépensé. Les projections budgétaires pour l’exercice 2021 étaient de 3,5 billions de dollars de revenus, 5,8 billions de dollars de dépenses et un déficit de 2,3 billions de dollars (Congressional Budget Office).

Vous pourriez vous demander, si les recettes fiscales dépassent 4 000 milliards de dollars et que les dépenses réelles dépassent 7 000 milliards de dollars, d’où viennent ces 2 000 milliards de dollars supplémentaires pour équilibrer les revenus et les dépenses ?

Les États-Unis empruntent une partie de la différence et versent environ 2 % d’intérêts. Il le fait en offrant des reconnaissances de dette sous la forme de bons du Trésor américain.

Le penchant des États-Unis à développer leur économie avec de l’argent emprunté a conduit à une dette nationale accumulée de 28 billions de dollars et plus. Vingt-six pour cent (26 %) de cette dette, soit 7,28 billions de dollars, est une dette intragouvernementale que les États-Unis se doivent à eux-mêmes. Ainsi, des intérêts sont payés sur environ 21 billions de dollars aux détenteurs de bons du Trésor américain.

Sur ces 28 000 milliards de dollars, environ 7 000 milliards de dollars sont dus à des pays étrangers (voir ci-dessous).

Taux d’intérêt

Les États-Unis versent un intérêt de 2% sur ces 21 000 milliards de dollars de dette, soit environ 400 milliards de dollars jusqu’à présent cette année (voir ci-dessous).

Aujourd’hui, les épargnants reçoivent moins de 1% d’intérêt sur leur argent en banque.

Si les intérêts sur la dette augmentent, disons jusqu’à 5 %, cela signifierait que les comptes d’épargne recevraient 5 $ d’intérêts pour chaque tranche de 100 $ de compte.

