Vous ne croirez pas à quoi ressemblaient les People’s Choice Awards 2001

Il est temps de voyager 20 ans en arrière pour découvrir certains des looks les plus audacieux de l’histoire du tapis rouge !

Nous faisons une promenade nostalgique dans le passé des PCA et prouvons que si certaines choses changent définitivement (par exemple, les coiffures et les tendances de la mode), certaines choses (et les célébrités !) ne se démodent jamais.

Lors de la 27e cérémonie annuelle des People’s Choice Awards en janvier 2001, Julia Robert fait des vagues en remportant l’actrice de film préférée pour avoir capturé nos cœurs avec Erin Brokovich, tandis que les amis préférés de tous Jennifer Aniston, David Schwimmer et Lisa Kudrow fait bondir nos cœurs en acceptant ensemble le prix de l’émission de télévision préférée.

Pour préparer les People’s Choice Awards 2021, diffusés en direct le mardi 7 décembre sur E! et NBC, nous voyageons il y a deux décennies pour voir ce que les célébrités et les stars portaient le grand soir. Vous ne croirez pas ces photos de tout le monde d’un adolescent Mandy Moore aux nouveaux venus ‘NSYNC traîner sur le tapis rouge.

Bien que vingt ans soit une longue période, on a aussi l’impression que c’était hier.