Vous ne croirez pas au prochain personnage de Super Monkey Ball Banana Mania, déclare Geoff Keighley

AiAi jouer au tennis n’essaie pas de faire allusion à quoi que ce soit, nous avons juste pensé que c’était mignon.

La prochaine annonce pour Super Monkey Ball Banana Mania arrive rapidement, et il semble que cela pourrait être important.

Geoff Keighley, hôte de l’événement Opening Night Live de la Gamescom, a annoncé que le spectacle de cette année comprendra une nouvelle révélation pour le jeu. “Vous ne croirez pas qui sera le prochain à rejoindre Super Monkey Ball Banana Mania”, dit-il.

Mercredi, vous ne croirez pas qui est le prochain à rejoindre SUPER MONKEY BALL BANANA MANIA. Connectez-vous à @gamescom Opening Night Live pour découvrir de qui il s’agit…. Diffusion le mercredi à 11h PT / 2p ET / 7p BST / 8p CEST. pic.twitter.com/2bvqzJcjJN – Geoff Keighley (@geoffkeighley) 22 août 2021

Nous avons déjà vu plusieurs révélations de personnages intéressantes, telles que Sonic et Tails, Radio Jet Set‘s Beat, YakuzaKazuma Kiryu (oui, nous n’avons pas vu celui-là non plus), et même les consoles Sega classiques comme Game Gear, Dreamcast et Saturn font leur entrée dans le jeu.

Dans un tweet de suivi, Keighley nous donne un aperçu de l’avenir des Game Awards, avec Hideo Kojima piégé dans une balle afin qu’il ne puisse plus jamais repartir. Kojima ne vient pas vraiment à Banana Mania, cependant. Est-il?

Mais? pic.twitter.com/2jXTYv3YNZ— Geoff Keighley (@geoffkeighley) 22 août 2021

La soirée d’ouverture en direct de la Gamescom est diffusée le mercredi 25 août à 11h PT / 14h HE / 19h BST / 20h CEST. Regarderez-vous ? Et qui pensez-vous sera annoncé pour le prochain jeu ?

Les suppositions sérieuses et pas si sérieuses sont les bienvenues dans les commentaires ci-dessous.