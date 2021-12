Vous ne croirez pas ce que HBO a dépensé pour une préquelle de GoT

L’argent doit pousser sur les arbres Weirwood pour HBO !

Selon James Andrew Millerdans le nouveau livre de Tinderbox: HBO’s Ruthless Pursuit of New Frontiers, le réseau a dépensé plus de 30 millions de dollars pour le pilote d’une série prequel mettant en vedette Naomi Watts qui n’a malheureusement pas été repris pour aller en série.

La préquelle fantastique sans nom, qui s’est déroulée des milliers d’années avant les événements de Game of Thrones, prévoyait d’avoir Jane Goldman en tant que showrunner et SJ Clarkson en tant que directeur. Mais après avoir vu un clip du pilote, l’ancien président de WarnerMedia Bob Greenblatt n’a pas vu le projet aboutir.

« Ils avaient dépensé plus de 30 millions de dollars pour un pilote de préquelle de Game of Thrones quand je suis arrivé », dit Greenblatt dans le livre de Miller. « Et quand j’en ai vu une coupe quelques mois après mon arrivée, j’ai dit à [HBO chief content officer] Casey [Bloys], ‘Cela ne fonctionne tout simplement pas et je ne pense pas que cela corresponde aux prémisses de la série originale.’ Et il n’était pas en désaccord, ce qui était en fait un soulagement. »

« Donc, nous avons malheureusement décidé de le débrancher », poursuit-il. « Il y avait une énorme pression pour bien faire les choses et je ne pense pas que cela aurait fonctionné. »