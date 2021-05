Vous ne croirez pas combien vaut cette carte de football signée

Le monde fou des crypto-monnaies et du NFT est devenu de plus en plus fou. Cette fois, un record a été fait et le quart-arrière du football Tom Brady en a été le bénéficiaire. Il a vendu ses cartes de football de recrue pour un montant stupéfiant de 1,7 million de dollars, ce qui lui a fait revérifier sa collection. Il a dit qu’il semble toujours surréaliste d’obtenir une telle somme d’argent avec une carte de football.

RUPTURE: Notre carte Tom Brady de 1,7 million de dollars a été achetée avec Litecoin. C’est l’un des actifs matériels les plus chers jamais payés en crypto. pic.twitter.com/6AidOfSx3I – Goldin Auctions (@GoldinAuctions) 28 avril 2021

C’est surréaliste pour Brady

Brady a déclaré qu’au début de sa carrière, son agent avait conclu un accord de cartes à collectionner et signé 1 000 cartes, gagnant 20 cents par carte.

Cependant, 21 ans plus tard, le prix des cartes est désormais évalué à un prix incroyable. Il a ajouté que s’il l’avait su, il aurait gardé beaucoup plus de cartes.

“C’est surréaliste et cela me donne envie de parcourir à nouveau toutes mes cartes que j’ai en stock”, a ajouté Brady. L’enchère pour la carte de football a commencé à 75 000 $, avec plus de 60 soumissions reçues pour la vente aux enchères.

Le président de Leland, Mike Heffner, a déclaré que s’il était surpris par le prix élevé demandé, il n’était pas surpris, d’autant plus que le marché se dirige vers le haut. Il a déclaré que l’on s’attendait à ce que la carte surclasse les autres cartes vendues récemment. Cependant, l’ampleur de la performance est ce qui l’a surpris.

L’article le plus cher jamais vendu par Goldin Auctions

L’acheteur a payé avec Litecoin (LTC) et son identité est encore inconnue. La vente aux enchères a été organisée par Gold Auctions et elle a admis que la carte de football était l’article le plus cher qu’elle ait jamais vendu après avoir autorisé les paiements cryptés il y a un mois.

Le fondateur de Golden Auctions a admis que ce passe-temps connaît une croissance incroyable, ce qu’il n’a jamais vu depuis plus de 40 ans dans l’industrie.

Il a également affirmé que les cartes cryptographiques et de football montrent de plus en plus un lien fort au sein de la classe d’actifs alternative.