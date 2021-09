Vous ne croirez pas comment la collaboration de Lady Gaga et Charli XCX est née

Charli xcx prend position pour toutes les divas de la pop.

Le chanteur de “Good Ones” a récemment collaboré avec le seul et unique Lady Gaga pour un single épique sur le nouvel album de remix de Gaga Dawn of Chromatica, mais vous ne croirez pas comment tout s’est réuni pour le projet.

“Oh mon dieu, je suis mort et je suis allé au paradis”, s’est exclamé Charli pendant E! News’ Daily Pop le 7 septembre. 27 sur le travail avec Gaga. “Tout s’est passé sur Twitter. L’un de ses producteurs, nous envoyions des SMS, j’étais censé faire un remix il y a quelque temps, et cela ne s’est pas produit à cause de la quarantaine et juste de la vie. Et puis je parlais à mes fans sur Twitter et ils ont dit : « Voudriez-vous collaborer avec Gaga ? » Et je me suis dit : ‘J’étais censé faire ce remix et je ne savais pas ce qui s’était passé’, et puis les Little Monsters sont arrivés.”