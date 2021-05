Vous ne croirez pas comment les activistes ont poussé Loudoun dans la théorie critique de la race ⋆ .

En 2021, pas une semaine ne se passe sans que le comté de Loudoun, en Virginie, fasse la une des journaux en raison de sa volonté de mettre en œuvre la théorie critique de la race dans ses écoles. Les parents sont frustrés et cherchent des réponses, tandis que les écoles publiques du comté de Loudoun (LCPS) restent largement silencieuses alors que ce comté aisé en dehors de Washington, DC, est devenu le point zéro dans la lutte contre la théorie critique de la race dans les écoles.

L’histoire de la façon dont tout cela s’est passé semble relativement simple, mais il s’agit en fait d’une histoire compliquée d’allumage au gaz, de contrats à gros sous et de jeter injustement des enseignants sous le bus.

Tout a commencé avec un ‘Runaway Slave Game’

Tout a commencé en février 2019 lorsque le comté de Loudoun a fait la une des journaux nationaux après que le président de la NAACP du comté de Loudoun a affirmé que les étudiants de Madison Trust Elementary avaient reçu pour instruction de se faire passer pour des esclaves lors d’une activité de classe de gym. Cet exercice a été présenté aux médias comme un «jeu d’esclaves en fuite».

L’école n’a pas tardé à présenter des excuses et le surintendant de l’époque, Eric Williams, a déclaré que le système scolaire prendrait des mesures correctives, notamment l’embauche.[a]n expert extérieur [to] mener un audit d’équité », exigeant que tous les enseignants reçoivent« une formation sur les compétences culturelles et les préjugés implicites », et la création d’un nouveau poste lié à« l’équité et la compétence culturelle ».

LCPS a immédiatement commencé à agir. En avril 2019, il a embauché The Equity Collaborative, une société de conseil californienne spécialisée dans la théorie critique des races. LCPS a payé 422 000 dollars à cette société pour organiser des groupes de discussion, coacher et former des enseignants et produire une «évaluation de l’équité». Cette évaluation aurait été soumise au LCPS le 6 juin 2019. Le rapport était intitulé: «Rapport initial – Évaluation de l’équité systémique: une image de l’équité raciale – Défis et opportunités dans le district scolaire public du comté de Loudoun.»

Le 22 mai 2019, avant la publication de l’évaluation de l’équité, le Loudoun NAACP a déposé une plainte auprès du procureur général de Virginie, alléguant un racisme systémique au LCPS. Le 9 septembre 2019, la NAACP de Loudoun a complété sa plainte en soumettant l’évaluation d’équité de 422000 $.

Cette plainte a déclenché une enquête du procureur général sur LCPS en octobre 2019 et a abouti le 18 novembre 2020 à la décision du Bureau du procureur général de la Division des droits de l’homme qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que «les politiques et pratiques de LCPS ont eu un impact discriminatoire sur Étudiants noirs / afro-américains et latino-américains / hispaniques. » Le rapport du vérificateur général a indiqué qu’il s’appuyait fortement sur les conclusions de l’évaluation de l’équité de 422 000 $. Finalement, en février 2021, LCPS a réglé l’affaire avec le procureur général.

Revisiter l’histoire d’origine du ‘Runaway Slave Game’

Comme indiqué ci-dessus, l’événement qui a déclenché ce cours d’événements était le soi-disant «jeu d’esclaves fugitif» au Madison Trust Elementary. Quand j’ai écrit pour la première fois à ce sujet comme à l’origine du drame critique de la théorie raciale du LCPS en octobre 2020, j’ai dit à propos du jeu joué au Madison Trust: «C’était sans aucun doute une tentative malavisée d’enseigner le chemin de fer clandestin.» Après des recherches plus poussées et des discussions avec les enseignants et les parents de tout le comté, je me rends compte maintenant que j’ai acheté un éclairage au gaz sérieux par LCPS et le Loudoun NAACP.

En réalité, l’exercice préparé par les professeurs de gym du Madison Trust Elementary est connu sous le nom de «simulation de chemin de fer clandestin». Il s’agit d’un programme vieux de 30 ans dérivé d’études critiques de la théorie raciale qui fait partie du programme Dare 2 Be Real, fondé par Anthony Galloway, entraîneur de l’antiracisme et de l’équité. Dare 2 Be Real le décrit comme «simulat[ing] Les expériences effrayantes et parfois brutales des esclaves du sud alors qu’ils fuyaient vers le nord et vers la liberté.

Courageous Conversation est un cadre utilisé par la Pacific Education Foundation pour «engager, soutenir et approfondir efficacement le dialogue interracial». Le fondateur de la Pacific Education Foundation est Glenn Singleton, qui a écrit un livre intitulé «Courageous Conversations About Race», dans lequel Galloway et Duffy rédigent un chapitre pour discuter de la simulation du chemin de fer clandestin.

Voici où les choses deviennent très intéressantes en ce qui concerne la Virginie. Dans le «Rapport final de la Commission de Virginie sur l’enseignement de l’histoire afro-américaine dans le Commonwealth», publié en août 2020 par le gouverneur Ralph Northam, le livre de Singleton «Courageous Conversations» est répertorié comme une ressource pour soutenir la mise en œuvre, tout comme la Pacific Education Foundation . Le livre de Singleton est également mis en évidence dans au moins une présentation de formation faite par le directeur de l’équité de LCPS.

Pendant ce temps, le chef du Loudoun NAACP faisait partie du sous-comité de développement professionnel de la commission. Ce serait la même personne qui aurait dit que la simulation de chemin de fer clandestin au Madison Trust Elementary était soit une «ignorance volontaire», un «privilège blanc», une «action raciste intentionnelle» ou une «combinaison des trois».

De même, le responsable de l’Equity Collaborative qui a mené l’évaluation de l’équité pour LCPS a travaillé pour Singleton en tant que directeur de l’apprentissage et de l’enseignement au Pacific Education Group avant de lancer The Equity Collaborative.

Voici ce qui s’est réellement passé

Selon une source anonyme ayant une connaissance directe de la planification et de l’exécution de la simulation, l’un des enseignants a appris l’existence de la simulation du chemin de fer clandestin lors d’une séance en vedette lors de la convention 2011 de la Virginia Association for Health, Physical Education, Recreation and Dance. De plus, selon les documents examinés par l’auteur, la simulation du chemin de fer clandestin a été présentée au comité d’apprentissage par projet (PBL) de l’école à l’automne 2018, y compris tous les enseignants de quatrième année, et aucun problème n’a été soulevé.

La leçon était à l’ordre du jour de toutes les réunions ultérieures du comité PBL avant février 2019 et 21 membres du personnel, y compris le directeur et le directeur adjoint, étaient au courant de la leçon.

La simulation elle-même était divisée en sept stations. Ces stations étaient:

Travailler en équipe pour se déplacer tranquillement à travers les obstacles; Permettre aux étudiants de se relayer en tant qu’agent (comme Harriet Tubman) pour aider les autres étudiants à surmonter les obstacles; En savoir plus sur Henry «Box» Brown; Utiliser le travail d’équipe pour naviguer dans l’obscurité; Simulation de la traversée d’une rivière; Se déplacer dans des cerceaux ensemble sans les laisser tomber; et Regarder une vidéo sur la gourde à boire.

Le directeur et le doyen de l’école sont venus regarder l’exercice, tous deux ont dit que c’était «génial», selon une source présente lors de la simulation. Le directeur a également tweeté: «TY pour avoir fait cela avec les étudiants. Ils ont participé à 100% à cette expérience d’apprentissage. » Un deuxième membre du personnel de l’école a tweeté: «C’est incroyable. Ils vont adorer. Merci de travailler avec nous sur notre unité. »

Ce n’est qu’après que le Loudoun NAACP se soit plaint que LCPS a changé d’avis. Le directeur du Madison Trust a supprimé son tweet et s’est excusé pour «une éducation physique insensible». Le directeur a ensuite envoyé un e-mail à toute l’école déclarant que «les écoles publiques du comté de Loudoun n’approuvent pas l’utilisation de stratégies pédagogiques qui placent les élèves du primaire dans des situations de jeu de rôle illustrant l’institution de l’esclavage.»

Plusieurs semaines plus tard, après une couverture médiatique continue, six membres des Black Panthers de Virginie sont entrés dans l’école pour protester contre l’utilisation de la simulation de chemin de fer clandestin. Depuis, l’un des professeurs de gym a quitté la profession et un autre a déménagé dans une autre école.

Pendant ce temps, l’argent a commencé à affluer vers les consultants. The Equity Collaborative a reçu un contrat initial et est toujours sous contrat avec LCPS. Le Loudoun Freedom Center, dirigé par le chef de la NAACP de Loudoun, a également reçu un contrat à long terme de «consultation sur la révision des programmes» qui a débuté le mois suivant la simulation du chemin de fer clandestin.

Ensuite, le Loudoun NAACP a tiré parti de l’évaluation Equity Collaborative pour déclencher une enquête et un règlement de l’AG pour exiger une théorie critique de la race dans les écoles publiques du comté de Loudoun. Tout cela parce que deux enseignants ont utilisé un exercice inventé et utilisé par des entraîneurs antiracistes et d’équité à travers le pays. Quelle arnaque absolue.

Ian Prior est le cofondateur de DailyMalarkey.com, un ancien directeur adjoint principal des affaires publiques au ministère américain de la Justice et un résident du comté de Loudoun.