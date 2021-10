Vous ne croirez pas en quoi Facebook vient de changer le nom de son entreprise

Facebook est prêt pour un grand changement.

Le jeudi 28 octobre, le PDG Mark Zuckerberg a annoncé que sa société de technologie changeait de nom pour devenir Meta, tandis que la plate-forme de médias sociaux resterait Facebook.

Selon un communiqué de presse, Meta vise à rassembler les applications et les technologies de l’entreprise sous une nouvelle marque. L’objectif de Meta sera de donner vie au « métavers » et d’aider les gens à se connecter, à trouver des communautés et à développer des entreprises.

Et pour ceux qui se demandent, le « métavers » est décrit comme un ensemble d’espaces numériques interconnectés qui vous permettent de faire des choses que vous ne pouvez pas faire dans le monde physique.

La nouvelle a été annoncée lors de Connect 2021, l’événement matériel virtuel de la société.

Comme vous l’avez probablement deviné, Internet n’a pas pu rester silencieux lorsque le changement de nom a été révélé tôt ce matin. « Tout cela s’est produit parce que Zuckerberg n’a jamais méta-fille jusqu’à l’université », a expliqué un utilisateur de Twitter. Un autre utilisateur a partagé une photo de l’ancien joueur des Lakers de Los Angeles Metta la paix mondiale avec le message « Le seul Meta que nous reconnaissons. »