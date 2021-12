Vous ne croirez pas pour quel rôle d’Outlander Tom Ellis a auditionné

Ce fait amusant d’Outlander vous fera dire « Jesus H. Roosevelt Christ! »

Pour discuter avec Square Mile, star d’Outlander Sam Heughan a été interviewé par son ami proche Tom Ellis. Cependant, lors de la séance de questions-réponses, Ellis, qui est surtout connu pour avoir joué le rôle principal dans Lucifer, a révélé qu’il était presque la co-star de Heughan.

« Je vais vous confier un petit secret », a-t-il dit. « J’ai auditionné pour Outlander, pas pour Jamie Fraser mais pour Tobias Menzies« partie », Black Jack « Randall. »

Cela signifie que si Ellis avait décroché le rôle, il aurait été le plus grand rival à l’écran du personnage de Heughan. Pour ceux qui ont besoin d’un rafraîchissement, Black Jack est le descendant du mari de Claire, Frank, et il se trouve qu’il est le méchant capitaine qui a terrorisé Claire et Jamie pendant trois saisons. J’ai notoirement violé Jamie dans la première saison du drame d’époque.

Il n’est donc pas surprenant que Heughan ait eu toute une réaction à cette information surprenante, en commentant: « Premièrement, mec, je ne sais pas comment j’aurais ressenti de t’avoir, je ne sais pas, m’agresser, allons-nous dire. «