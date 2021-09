Vous ne croirez pas quel membre de longue date de la distribution quitte SNL

in

Ces artistes quittent le Studio 8H.

Le lundi sept. 27, NBC a révélé que l’acteur de longue date Beck Bennett quitte Saturday Night Live avant sa 47e saison. Bennett, qui participe à l’émission de variétés à succès depuis huit ans, a confirmé la nouvelle lui-même sur Instagram.

“Je t’aime, SNL”, a-t-il écrit à côté d’une série de photos des coulisses. “Tu vas tellement me manquer. Merci pour 8 ans de personnes remarquables et d’expériences incroyables qui ont complètement changé ma vie. Je me suis tellement amusé.”

Bien sûr, Bennett n’est pas le seul remaniement du casting, avec le joueur vedette Lauren Holt dire au revoir à 30 Rock après ses débuts sur SNL l’automne dernier. En leur absence, Lorne michaels et la société ont ajouté trois nouveaux joueurs vedettes à la distribution, dont Aristote Athari, James Austin Johnson et Sarah Sherman.

Avant même d’être annoncé, le casting de la saison 47 faisait les gros titres, car on supposait que certains favoris de SNL quitteraient la série.