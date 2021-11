Vous ne croirez pas qui a été nommé dans la liste controversée des meilleurs chanteurs

Quiconque est le « ULL » a quelques explications à faire.

Barstool Sports a suscité une vive polémique lorsqu’ils ont publié une photo avec la légende : « Power Ranking the Top 10 Female Singers of All Time ». Selon le classement, voici les meilleurs chanteurs, par ordre décroissant : Mariah Carey, Whitney Houston, Jojo, Lady Gaga, Arétha Franklin, Beyoncé, ashlee simpson, Tina Turner, Adèle et Addison rae.

Les utilisateurs des médias sociaux ont exprimé un mélange d’émotions allant de la colère à la confusion. Un utilisateur de Twitter a décrit le classement comme « la pire prise de l’histoire des prises », tandis qu’un autre a demandé : « Comment Taylor Swift pas sur cette liste ni Alicia Clés Je ne peux pas prendre ça au sérieux. »

Les gens étaient encore plus perplexes face à l’ajout de la star de TikTok, Addison Rae, qui a sorti son premier single « Obsessed » en mars 2021. Une personne a tweeté à propos du classement d’Addison à la dixième place, « Pourquoi Addison Rae est-il sur la même liste que Whitney Houston, Beyonce et Aretha Franklin, vous êtes tous des menteurs. »