Vous ne devez pas 600 euros à Vodafone : la facture que vous avez reçue est fausse et elle télécharge des malwares sur votre PC | La technologie

Avez-vous reçu une facture de Vodafone indiquant que vous devez plus de 600 euros ? Ignorez-le et supprimez l’e-mail au plus vite : il s’agit d’une campagne malveillante dans le but d’installer un malware sur votre PC.

Notre boîte de réception électronique continue d’être un point d’entrée majeur pour les escroqueries et les virus. Les campagnes malveillantes sont à l’ordre du jour : des millions d’e-mails sont envoyés chaque jour dans le but de voler des données personnelles ou d’infecter les victimes avec des logiciels malveillants, il faut donc faire preuve d’une extrême prudence lors de la vérification des e-mails.

Pour tromper les utilisateurs, les cybercriminels utilisent des entreprises bien connues comme appât et recherchent des stratégies pour attirer l’attention de leurs victimes. Pour cette raison Les campagnes malveillantes qui nous avertissent, par exemple, que nous devons faire face à une amende ou à une grosse facture sont courantes.

C’est la stratégie que les criminels ont suivie dans la nouvelle campagne détectée par l’Internet User Security Office (OSI) de l’Institut national de cybersécurité (INCIBE). Cette fois, il s’agit une fausse facture de Vodafone qui exige le paiement de plus de 600 euros, et cela vient avec le sujet “Facture en attente” et “Mon Vodafone – Client Vodafone, votre facture est en souffrance, payez maintenant et évitez une amende ID – – (XXXXXXXXX)”.

Comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran ci-dessous, le message est assez concis. Recueillez l’email de la victime, la période de facturation, le montant de la dette et le délai de paiement. Le but d’offrir si peu de données par courrier est forcer l’utilisateur à télécharger la fausse facture via les liens fournis dans le corps du message, car lorsque les fichiers sont téléchargés et exécutés, l’ordinateur de la victime sera infecté par des logiciels malveillants.

Si vous avez reçu cet e-mail, supprimez-le au plus vite et ne téléchargez en aucun cas les fichiers joints. Au cas où vous seriez tombé dans le piège, effectuez une analyse avec votre antivirus pour détecter d’éventuelles menaces installées sur votre PC.

N’oubliez pas que ces types de campagnes malveillantes sont très courants, alors méfiez-vous toujours lorsque vous recevez un e-mail de ces caractéristiques. Essayez de ne pas télécharger les pièces jointes qui vous parviennent par e-mail et contactez la société émettrice des communications directement par les canaux officiels.