Vous ne devinerez jamais à quoi ressemble la vitamine C de la pop star

Ancienne chanteuse pop Vitamine C a de quoi sourire ces jours-ci.

Connue pour ses succès de la fin des années 90 comme « Smile » et « Graduation », la star du showbiz de 49 ans, dont le vrai nom est son nom, Colleen Fitzpatrick, est maintenant directeur musical pour Netflix. Lors d’une interview avec Variety publiée le mardi 19 octobre, elle a expliqué comment elle est passée de la scène avec des cheveux aux couleurs vives au travail en coulisses sur la musique pour des projets de streaming.

Après le ralentissement de sa carrière d’interprète, Colleen a lancé une société de production appelée VCR en 2006, où elle a travaillé avec des stars telles que Selena Gomez et Demi Lovato. En 2012, Colleen est devenue vice-présidente de la musique chez Nickelodeon avant d’atterrir chez Netflix en 2019.

« S’il y a un spectacle particulier, et c’est une comédie musicale, je travaille sur le casting du compositeur et du superviseur musical et je travaille avec les équipes créatives internes et les équipes créatives externes sur les chansons originales, et comment le mot écrit, si vous voulez, finit exécuté du côté de la musique », a-t-elle partagé à propos du concert de Netflix. « S’il s’agit de quelque chose qui est plus orienté vers la partition, je travaille en interne avec des gens pour faire participer le bon compositeur et travailler avec le créatif pour mettre en place les partitions et les chansons. »