Vous ne devinerez jamais ce que Jason Statham faisait avant de devenir une star de cinéma

Je ne sais pas si vous pourriez classer Jason Statham parmi les vedettes, mais il est indéniable que l’homme est une véritable star de cinéma. L’acteur anglais a d’abord sauté sur le radar pour son rôle dans le classique culte et réalisé par Guy Ritchie Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Après cela, Statham est apparu dans Snatch, une autre production de Ritchie.

Au cours des années suivantes, Statham, avec sa tête chauve et son look d’ombre à cinq heures, est devenu une sorte de star de l’action. En 2002, il apparaît dans The Transporter, qui deviendra une trilogie. Il a également joué dans Crank, un film bizarre mais agréable sur un tueur à gages empoisonné qui doit maintenir son adrénaline au-dessus d’un certain niveau pour rester en vie. Crank est essentiellement le film Speed, mais avec un homme remplaçant le bus. En passant, puisque nous sommes déjà sur le sujet des films, vous voudrez certainement consulter Blood Red Sky sur Netflix. C’est actuellement le film n°1 sur Netflix et c’est une bonne montre.

La carrière précédente de Jason Statham

Alors, qu’en est-il du texte de présentation aléatoire de Jason Statham aujourd’hui ? Eh bien, à la lumière de Statham célébrant son 54e anniversaire cette semaine, une information intéressante sur la vie de Statham avant son entrée dans le monde du théâtre a fait surface en ligne.

En quelque sorte une surprise, il s’avère que Statham était en fait un plongeur compétitif bien considéré dans sa jeunesse. De plus, Statham était si bon qu’il faisait en fait partie de l’équipe nationale anglaise et a représenté le pays aux Jeux du Commonwealth de 1990.

Vidéo de plongée à Statham

La vidéo de Statham plongeant aux Jeux du Commonwealth de 1990 n’est pas nouvelle, mais elle a connu une résurgence à la lumière de son anniversaire et des Jeux olympiques de 2021 en cours. Si vous êtes curieux de savoir à quoi ressemblait Statham avec des cheveux, et en tant que plongeur dans sa jeunesse, vous apprécierez certainement cette vidéo de 31 ans.