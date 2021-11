Vous ne devinerez jamais quel rôle Scarlett Johansson veut poursuivre

Scarlett Johansson: Future reine des cris ?

La star et productrice de Black Widow s’est révélée en exclusivité à E! News sur quel genre de film elle vise le prochain tout en étant honorée aux American Cinematheque Awards au Beverly Hilton Hotel le 18 novembre.

« J’adorerais faire un film d’horreur à un moment donné », a expliqué Johansson lors du tapis rouge des récompenses, diffusé pendant E! News’ Daily Pop le 19 novembre. « Je ne peux pas les regarder, je ne pourrai jamais les voir mais je veux y être. »

Johansson a plaisanté en disant que l’honneur pour l’ensemble de la soirée avait suscité une certaine peur dans son IRL. « Je me suis dit : ‘Attends, j’ai fini ? C’est fini pour moi ?' », a plaisanté Scar-Jo. « Je pensais que c’était la fin de quelque chose, et maintenant je me rends compte que c’est le milieu et ce n’est pas grave. »

La nominée aux Oscars de Marriage Story a également évoqué son impressionnante carrière cinématographique.

« J’ai vraiment été très, très chanceux d’avoir travaillé avec certains de mes cinéastes préférés », s’est exclamé Johansson. « Je pense que je suis le plus fier de ces situations créatives et collaboratives. J’ai eu des co-stars incroyables. Je me sens juste très chanceux d’aimer mon travail et d’aimer ce que je fais et d’avoir toujours une passion pour ça. »