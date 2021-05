“Vous ne devriez pas être autorisé à commenter le message de quelqu’un d’autre si votre nom ou votre identifiant n’a pas été validé.”

BT Sport a annoncé une nouvelle initiative appelée Draw the Line visant à lutter contre le niveau rampant d’abus en ligne dans le sport aujourd’hui.

Nous avons tous vu et peut-être ressenti le plus gros problème des trolls sur les médias sociaux, mais une nouvelle recherche YouGov commandée par BT révèle la véritable échelle sociétale de l’abus des médias sociaux, et c’est alarmant.

Haye veut aider à faire partie de la solution Plus d’une personne sur dix, soit plus de cinq millions de personnes, a été victime d’abus en ligne au cours des douze derniers mois La moitié de la population a été victime d’abus en ligne au cours de l’année écoulée La maltraitance en ligne est pire pour les femmes avec une femme sur cinq qui ont été victimes d’abus en ligne en disant qu’il s’agissait de leur apparence.Plus jeune est l’âge, plus vous êtes susceptible d’être victime de violence, seize pour cent de tous les 18-34 ans ont été victimes de violence.Vingt-trois pour cent des personnes qui s’identifient comme gays ou lesbiennes ont été victimes de violence. abus en ligne concernant son orientation sexuelle Une personne sur sept pense que ceux qui travaillent aux yeux du public devraient s’attendre à des abus

Le fait que certaines personnes croient que si vous avez une certaine notoriété, vous devriez vous attendre à des abus en ligne en dit long sur les perspectives actuelles en ligne.

Quand il s’agit de footballeurs, par exemple, ils n’ont pas la tâche facile. Matchs de football de haut niveau suivis par BT, ils ont vu trois tweets abusifs sur 10 envoyés avant même qu’un ballon ne soit botté. Ils n’ont même pas encore joué!

La vie d’un combattant n’est pas beaucoup mieux. Leurs combats sont vendus sur le mauvais sang et la violence, il est donc facile pour les fans de s’investir émotionnellement et peut-être d’aller trop loin.

GETTY

Haye est un ancien champion du monde des poids lourds et des poids lourds

talkSPORT s’est entretenu avec l’ancien champion du monde des poids lourds David Haye à propos de Draw the Line et il pense que nous devons commencer à lier les comptes à de vraies personnes avec des conséquences réelles.

«Je reçois très, très peu d’abus, raciaux ou autres, sur LinkedIn. Je crois que c’est parce que c’est une affaire / travail. Ainsi, même si vous pouvez écrire des commentaires dans les deux sens, votre position dans l’entreprise dans laquelle vous travaillez est publique et accessible à tous.

«Tous vos collègues de travail peuvent voir vos messages. Ainsi, la plupart des gens sensés, à une époque où la plupart ont la chance d’avoir un emploi, ne lanceraient pas d’abus racistes en ligne. Alors que sur IG, FB ou Twitter, n’importe qui peut ouvrir une page anonyme où il peut cracher des choses dégoûtantes.

“Je pense que vous ne devriez pas être autorisé à commenter le message de quelqu’un d’autre si votre nom ou votre pièce d’identité n’a pas été validé.”

Haye n’a jamais hésité à parler au public

Haye était une figure polarisante pendant son temps au sommet de la boxe. Il a attiré beaucoup de haine pour sa querelle amère avec Tony Bellew qui a finalement mis fin à sa carrière, mais le Hayemaker était toujours d’accord avec le fait que vous vouliez le voir assommé.

Ce sont les affaires. C’est loin des insultes personnelles et raciales qu’il a dû endurer même à la retraite.

Hélas, les combattants deviennent passionnés et personnels pour attirer l’attention sur leurs combats et les vendre. Jake Paul, assez ennuyeusement, semble être le maître de ce métier en ce moment.

D’une certaine manière, ils attirent l’attention des internautes, mais Haye pense que les fans devraient pouvoir faire une distinction entre le personnage et la personne.

Plus important encore, ils devraient savoir où se trouve la ligne.

David Haye pense que lier les identifiants à des comptes sociaux serait un bon début

«S’ils le font exprès, comme avec Bellew et moi, nous savions tous les deux ce que nous disons et ce que nous faisons va ébouriffer les plumes. Mais ça a toujours été MO depuis le point du jour.

«Nous voulons attiser l’émotion pour inciter les gens à vouloir vous voir gagner par KO ou perdre par KO. Là où vous ne voulez pas être, c’est au milieu où personne ne s’en soucie.

«Vous regardez les plus grandes stars de la télévision à la carte que vous avez Floyd Mayweather; personnage fou avec une personnalité très polarisante. Mike Tyson, Tyson Fury, moi-même, Bellew, Dereck Chisora, Dillian Whyte – beaucoup de grands noms sont des personnages très controversés.

«Ils disent des choses qui ébouriffent beaucoup de plumes, ce sont des gens qui reçoivent beaucoup de haine en ligne. Mais cela fait partie du jeu; c’est comme The Undertaker ou quelqu’un de la WWE, c’est un personnage que vous mettez. C’est le jeu du divertissement. Mais c’est très différent du moment où un combattant se retire de ce sport. Il ne met plus ce personnage. L’Undertaker a pris sa retraite et maintenant il veut être un mec régulier.

David Haye et Tony Bellew ont attiré beaucoup d’attention au cours de leur amère rivalité

«Les gens ont du mal à basculer entre le personnage à l’écran et la réalité. Si un acteur joue un rôle que vous n’aimez pas, vous ne lui envoyez pas d’abus à cause de ce rôle. Ce sont tous des personnages.

«Vous voulez que les gens disent que je vais être assommé. Je vais dire “mettez votre argent dessus alors!” Je veux les exciter, je veux qu’ils aient envie de le regarder. Tu veux que je sois assommé? Assurez-vous d’acheter un billet au bord du ring pour me voir décapité si c’est ce que vous voulez – super. Je vois cela comme de l’argent dans ma poche.

«Mais une fois que je suis à la retraite et que quelqu’un dit que j’espère que votre maison brûle avec votre famille dedans… attendez, où allons-nous ici?! C’est une toute autre situation ici et pourquoi voudriez-vous cela?!