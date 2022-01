Vous ne nous manquez pas ! L’UE « vivra comme si les Britanniques n’avaient jamais été partenaires » après le Brexit | Royaume-Uni | Des nouvelles

Personne ne manque le Royaume-Uni et l’UE a tourné la page à une vitesse inattendue, les institutions européennes travaillant presque comme si la Grande-Bretagne n’avait jamais été membre, rapporte le site d’information espagnol ABC Internacional. Un article de son correspondant à Bruxelles, Enrique Serbeto, publié dimanche note que les responsables de l’UE et les diplomates représentant les États membres considèrent le Brexit comme indésirable, mais ajoute que « personne n’a versé une larme de regret » sur le « divorce » UE-Royaume-Uni.

Il dit : « En fait, le Brexit n’est même plus un sujet de conversation à Bruxelles ».

Le protocole d’Irlande du Nord, la pêche et Gibraltar représentent les aspects les plus difficiles des relations entre Londres et Bruxelles, selon le rapport.

Dublin regretterait que le Royaume-Uni continue de « ruminer » sur la question, en particulier lorsque les politiciens conservateurs utilisent le Brexit pour renforcer leurs rangs lorsque le Premier ministre Boris Johnson est confronté à des défis nationaux.

ABC rapporte que la démission et le remplacement de Lord Frost par Liz Truss marquent un changement de ton avec la participation du ministre des Affaires étrangères à tous les comités bilatéraux surveillant le respect de l’accord de retrait ainsi que de l’accord de commerce et de coopération, qui régit les relations entre le Royaume-Uni et l’UE.

Le rapport intervient après que le vice-président de la Commission européenne, Maroš Šefčovič, a décrit les menaces britanniques persistantes d’invoquer l’article 16 du protocole pour cesser d’appliquer les règles commerciales pour l’Irlande du Nord comme extrêmement perturbatrices et, si elles étaient déclenchées, elles auraient de graves conséquences pour la région économique, compromet la paix et représente un énorme revers pour les relations UE-Royaume-Uni.

Lors de négociations séparées, M. Šefčovič a demandé aux responsables suisses de faire preuve d’un engagement politique à parler avec le bloc pour garantir que les relations restent positives.

Ces remarques ont conduit le conservateur nord-irlandais Aaron Rankin à suggérer que l’UE devrait cesser de blâmer les autres pour les échecs des négociations et se concentrer sur les implications de ses actions.

Il a tweeté : « L’UE est-elle venue à l’esprit que c’est peut-être elle le problème ?

Selon ABC, Mme Truss insiste pour soulever la question de la souveraineté de la colonie malgré le fait qu’elle ne soit « pas en cause ».

La proposition sur la table consiste à faire en sorte que des agents de l’agence de garde-frontières et de garde-côtes de l’UE, Frontex, contrôlent l’entrée de personnes et de marchandises à Gibraltar en échange de la jouissance des Gibraltariens des avantages de faire partie de l’espace Schengen et de la disparition des contrôles à la frontière. .

ABC note que la situation actuelle est « complètement irrégulière », car elle permet l’entrée par Gibraltar dans n’importe quel pays européen sans contrôle policier.

L’Espagne est disposée à le maintenir provisoirement, mais pas indéfiniment, selon ABC.

Interrogée sur la présence des autorités espagnoles à la frontière dans un entretien avec El Pais, Mme Truss a déclaré : « Je ne vais pas entrer dans les détails des négociations en cours.

« Nous continuerons à défendre la souveraineté de Gibraltar.

« C’est un principe important pour le Royaume-Uni, mais nous voulons un accord et nous réalisons des progrès constructifs et positifs. »

Reportage supplémentaire de Maria Ortega