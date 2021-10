Vous ne parlez pas pour les hispaniques – RedState

Je vais volontairement enterrer le Lede, gang. Profond.

Commençons par une hypothèse qui n’arrivera jamais mais qui illustrera l’hypocrisie flagrante du Parti démocrate. Imaginez que Gallup ou tout autre organisme de sondage réputé a placé des sondeurs le long de la frontière sud dont le travail consisterait à sonder les étrangers illégaux – alors qu’ils arrivent en masse aux États-Unis – pour savoir pour qui ils voteraient finalement s’ils devenaient citoyens américains et avaient le droit de voter.

Maintenant, prétendez – et cela n’arriverait pas, mais restez avec moi – les illégaux ont dit aux sondeurs qu’ils voteraient républicain en nombre écrasant, par rapport à la réalité actuelle des hispano-américains votant massivement démocrate. Savoir ce qui se passerait ? Moi aussi.

Nancy Pelosi, Chuck Schumer, Joe Biden, Kamala Harris, CNN, MSNBC et l’ensemble du Parti démocrate fermeraient les bras et formeraient une chaîne humaine à la frontière qui s’étend de l’océan Pacifique au golfe du Mexique dans une tentative désespérée de garder les illégaux le l’enfer hors du pays.

La réalité est que le Parti démocrate profite et flatte les Hispaniques dans le seul but de l’isoloir ; précisément comme ils l’ont exploité et flatté envers l’Amérique noire pendant plus de six décennies.

Mais voici l’affaire. Donald Trump en 2020 a surpassé sa performance de 2016 parmi les électeurs hispaniques, obtenant le soutien d’environ un électeur hispanique sur trois à l’échelle nationale, même si Biden a remporté le vote hispanique par une marge globale d’environ deux contre un. (Trump a réalisé des augmentations similaires par rapport à 2016 dans le vote des Noirs.)

La ligne de fond :

Un pourcentage croissant d’Américains hispaniques (et noirs) a clairement dit au Parti démocrate en 2020 : vous ne parlez pas pour nous. L’un de ces Hispaniques est Christopher Rodriguez, un candidat au Congrès du GOP, qui est également propriétaire d’une petite entreprise et vétéran de combat du Corps des Marines des États-Unis. Rodriguez a déclaré lundi au co-animateur de « Fox & Friends », Brian Kilmeade, qu’il ne s’était pas battu pour la liberté des Américains de laisser la gauche radicale le détruire.

Avez-vous attrapé mon coup sur @foxandfriends ce matin avec @kilmeade ? Sinon, je suis là pour vous. Découvrez-le ici et rejoignez notre combat pour le #CA49 : https://t.co/txidK6oCBb – Christopher Rodriguez (@Vote4crod) 25 octobre 2021

De plus, Rodriquez dans un éditorial de samedi pour Fox News a expliqué qu’à mesure que les démocrates se sont déplacés de plus en plus vers la gauche, de plus en plus d’électeurs hispaniques refusent de les suivre. « Une chose que j’ai célébrée au cours du mois du patrimoine hispanique », a écrit Rodriguez, « les démocrates n’ont plus le monopole de la communauté hispanique ».

Une chose que j’ai célébrée ce dernier Mois du patrimoine hispanique ? Les démocrates n’ont plus le monopole de la communauté hispanique. Lisez mon dernier éditorial dans @FoxNews : https://t.co/uuAAhn5zjQ – Christopher Rodriguez (@Vote4crod) 23 octobre 2021

Rodriguez a écrit (c’est moi qui souligne) :

Je ne suis pas seulement en contact avec le les électeurs hispaniques de la classe ouvrière pour lesquels les élites du Parti démocrate prétendent parler – je suis un. J’ai grandi avec un père toxicomane; Je me suis sorti de la pauvreté ; J’ai servi mon pays en Irak ; J’ai lancé ma propre entreprise à partir de rien et j’ai élevé une belle famille avec sept enfants. Des millions d’hispaniques ont vécu leurs propres expériences personnelles à la poursuite du rêve américain. Contrairement aux gauchistes qui dirigent le Parti démocrate de nos jours, nous savons qu’il est bel et bien vivant. Alors croyez-moi quand je dis : la communauté hispanique est de plus en plus désillusionnée par l’adhésion des démocrates à la gauche radicale.

« Les Hispaniques ne « dérivent pas vers la droite », a déclaré Rodriguez, « comme le suggèrent certains experts. »

Nous sommes exactement là où nous sommes depuis des générations : croire en la valeur du travail acharné, de la famille, de Dieu, des communautés sûres et de la liberté et des opportunités qui découlent du rêve américain. Ce sont les démocrates qui se sont radicalement tournés vers la gauche, entraînant les électeurs hispaniques sur une voie radicale que des millions d’entre nous ne veulent pas suivre […] et renforcer la voix d’une nouvelle génération de dirigeants hispaniques conservateurs.

« En fait », a écrit Rodriguez, « c’est l’une des raisons pour lesquelles je me présente au Congrès. »

J’ai entendu des commentaires similaires depuis un certain temps d’anciens démocrates à tous les niveaux – « Je n’ai pas quitté le Parti démocrate, le Parti démocrate m’a quitté », ce qui m’a souvent amené à réfléchir sur le discours inaugural de 1960 de John F. Kennedy, qui a imploré : « Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous – demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays. » Imaginez une nanoseconde les répercussions si un candidat démocrate de 2021 à un poste quelconque faisait une déclaration similaire. Adios, mon pote, dis au revoir à tes aspirations politiques.

Rodriguez a ensuite passé en revue plusieurs exemples de la façon dont le Parti démocrate se plie aux Hispaniques, y compris le descripteur ridicule, « LatinX ». (Le Pew Research Center en août 2020 a constaté qu’environ un Hispanique sur quatre avait entendu parler du mot idiot, alors que seulement trois pour cent ont déclaré l’utiliser.)

Commençons par la dévotion folle des élites démocrates à utiliser le mot « LatinX ». Personne – et je veux dire personne – qui vit réellement dans une communauté hispanique n’utilise ce mot. Ce n’est même pas un mot en espagnol – c’est réveillé le non-sens forcé sur notre communauté par les Blancs anglophones libéraux pousser leurs agendas de gauche sur la théorie du genre. C’est insultant, et on remarque.

Rodriguez a qualifié les politiques de Trump de changer la donne pour les électeurs hispaniques, malgré le récit médiatique du petit chien.

Prenez le leadership des démocrates sur l’économie. Contrairement au récit médiatique, la politique du président Trump a changé la donne pour les électeurs hispaniques. L’économie Trump a créé une croissance d’emplois sans précédent, une croissance des salaires, l’accession à la propriété et la création d’entreprises pour les Hispaniques. En effet, sous sa direction, le taux de pauvreté hispanique est tombé à un niveau historiquement bas. Merci au président Trump, Les Hispaniques étaient à l’aube d’une liberté économique sans précédent.

Ensuite, plusieurs exemples « Nous remarquons », y compris le « leadership » de Biden de l’armée, contre Trump.

Prenez la direction de l’armée du président Biden, où des centaines de milliers d’Hispaniques servent actuellement en service actif. Un million d’autres, comme moi, sont de fiers vétérans. de Biden retrait désastreux d’Afghanistan, laissant les Américains et nos alliés derrière lui pour qu’il puisse respecter un délai complètement arbitraire, a laissé les militaires de tous horizons dégoûtés par ses actions. Pendant ce temps, nos généraux supérieurs semblent plus concentrés sur la politique et l’éveil que sur la force et la sécurité. Nous nous souvenons les jours sous le président Trump où servir dans l’armée américaine signifiait quelque chose. Maintenant, nous ne sommes pas si sûrs. Je l’entends tous les jours. Camp Pendleton, qui abrite près de 70 000 militaires, se trouve dans mon district. Nous notons.

Et la crise frontalière de Biden ? « Nous remarquons », a écrit Rodriguez.

Prenez la gestion par le président Biden de la crise frontalière. Contrairement au récit des médias, les électeurs hispaniques comprennent que la seule façon d’avoir une Amérique sûre et prospère est d’avoir une frontière qui accueille équitablement les immigrants légaux et maintient la loi et l’ordre. Nous ne connaissons que trop bien les gangs, les trafiquants d’êtres humains et les trafiquants de drogue qui profitent du chaos. Les Hispaniques apprécient les communautés sûres – c’est pourquoi les dirigeants hispaniques du National Border Patrol Council et de la National Latino Peace Officers Association ont soutenu sans réserve le président Trump.

« Il y a une raison pour laquelle le président Trump et le Parti républicain ont vu d’énormes changements dans le soutien hispanique à travers le pays en 2020 », a résumé Rodriguez.

De plus, plus Biden que les Hispaniques – et le reste d’entre nous – sont obligés d’endurer, plus les Hispaniques auront de raisons de rejeter le non-sens idéologique radical de la gauche – que le président contesté par l’acuité soutient consciencieusement et aveuglément, comme un sceau qui applaudit. .

Pendant ce temps, les Hispaniques – et le reste d’entre nous – paient.

Il n’y a pas que les Hispaniques qui continuent à être de plus en plus déçus par Biden et les démocrates, comme ma collègue Sister Toldjah l’a rapporté récemment :

La statistique surprenante qui pourrait sonner le glas de Joe Biden

Pendant ce temps, démocrates blancs, débarrassez-vous du ridicule « LatinX », n’est-ce pas ? Aucune chance.