Vous ne pensez pas du tout que la série OnePlus 9 est chaude

OnePlus a passé des jours avant le lancement de la série OnePlus 9 à promouvoir sa nouvelle ligne phare. Il a vanté un partenariat de caméra avec Hasselblad, a parlé d’une charge sans fil améliorée et a affiché un nouvel ensemble de coloris. Il y avait de quoi aiguiser l’appétit des fans. Malgré tout cela, la série OnePlus 9 n’a pas été accueillie en fanfare par les lecteurs interrogés.

Dans un récent sondage, nous vous avons demandé ce que vous pensiez des OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro. Ces téléphones sont-ils chauds ou non? Voici les résultats.

OnePlus 9: chaud ou pas?

OnePlus 9 Pro: chaud ou pas?

Résultats

Nous avons publié deux sondages le jour du lancement – un pour le OnePlus 9 vanille et un autre pour le OnePlus 9 Pro. Les deux ont recueilli environ 1 800 voix chacun, mais les résultats sont loin d’être positifs.

Plus de 70% des répondants estiment que le OnePlus 9 est loin d’être chaud.

Le OnePlus 9 Pro ne s’en sort pas beaucoup mieux. Bien que ce sondage ait enregistré un décompte plus faible que l’autre, 67,5% des répondants ont également voté «non». Ce résultat est surprenant compte tenu des résultats de notre revue. À part la durée de vie de la batterie du Pro et les problèmes de 5G, c’est l’un des meilleurs téléphones OnePlus depuis des années.

Pour comparer ce résultat avec d’autres sondages OnePlus, près de 70% des personnes interrogées dans notre sondage OnePlus Nord de l’année dernière ont qualifié cet appareil de «chaud». Ce sondage a également recueilli près de 30 000 votes. Les lecteurs d’Android Authority ne semblent tout simplement pas intéressés par la série OnePlus 9.

Les commentaires font largement écho à ce désenchantement avec la série qui s’étend à la marque elle-même.

Voici ce que vous nous avez dit

Drone9: Regardons les choses en face. Oneplus s’est relâché avec le support logiciel. Si vous êtes un ancien utilisateur de Oneplus comme moi, vous vous rendrez compte que les mises à jour régulières et cohérentes ne durent qu’un instant après avoir reçu le téléphone. Peu de temps après, vous êtes quasiment mis de côté.Ali Marwan: En tant que propriétaire de OnePlus 7 Pro, je sais ce que c’est que de posséder un OnePlus, vous pensez que tous les bugs seront résolus avec une mise à jour rapide. Lol.Tomas: Je ne pense plus que oneplus soit un bon choix. J’avais 3T pendant environ 3 ans et c’était incroyable pour 440 €. Mais maintenant, Oneplus coûte autant que Samsung et Samsung offrent un support logiciel plus rapide et plus long. Oneplus était ma marque et mon logiciel préférés, mais maintenant c’est juste trop cher.Tennisfreak: Les téléphones OnePlus de l’OMI restent les téléphones les plus en vogue et dont les médias parlent le plus. Ils n’offrent plus une grande valeur, ont toujours des compromis et le matériel n’a rien de spécial. Avouez: Hasselblad est le seul nom qu’ils utilisent pour augmenter le prix. Reste que le téléphone n’est qu’une mise à niveau habituelle de Oneplus 8t.

C’est tout pour notre sondage de la série OnePlus 9. Merci pour vos votes et commentaires. Si vous avez des idées supplémentaires sur les téléphones ou les résultats du sondage, assurez-vous de les déposer ci-dessous.