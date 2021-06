Après une conférence de presse formelle plutôt controversée avec des journalistes à Genève, le président Biden s’est à nouveau entretenu avec les médias juste avant de monter à bord d’Air Force One et s’est amèrement plaint qu’ils ne soutenaient pas suffisamment son programme de politique étrangère. L’échange a eu lieu peu de temps après le sommet de Biden avec le président russe Vladimir Poutine qui a semblé accomplir peu, voire rien.

Alors que le président a répondu à quelques questions supplémentaires des journalistes sur le tarmac de l’aéroport avant de rentrer à Washington après son voyage en Europe, le correspondant du New York Times à la Maison Blanche, Michael Shear, l’a pressé de discuter avec Kaitlan Collins de CNN plus tôt :

Monsieur le Président, la question de Kaitlan à laquelle vous avez répondu à la toute fin là, dont vous êtes venu parler. Je pense qu’au cœur du problème se trouvait cette question de savoir si vous semblez trop optimiste ou non compte tenu de ce que nous avons tous écouté, le président Poutine a essentiellement dit les mêmes vieilles choses qu’il a dites pour toujours, vous savez, rejetant toute responsabilité pour tout cela. Et je suppose que la question à laquelle elle essayait d’arriver, et peut-être que vous pouvez essayer de nouveau, c’est Quelles preuves concrètes avez-vous de ces trois heures et plus qui suggèrent qu’un mouvement a été fait ?

Compte tenu de la réaction sévère de Biden à Collins, Shear s’est senti obligé d’ajouter: “Et je ne veux pas dire que c’est un – ce n’est pas censé être une question piège.”

Le président démocrate s’est en fait plaint que les journalistes libéraux favorables étaient trop « négatifs » et ne lui a posé aucune question « positive » : « … écoutez, pour être un bon journaliste, vous devez être négatif. Il faut avoir une vision négative de la vie, d’accord, il me semble. Comme vous tous, vous ne posez jamais de question positive.

Biden a commencé à dire que les médias étaient soi-disant contre lui à chaque tournant :

Mais qu’est-ce que vous – la chose qui m’étonne toujours dans les questions , et je m’excuse d’avoir été bref. Si vous étiez à ma place, diriez-vous : « Eh bien, je ne pense pas, mec, qu’il se passe quoi que ce soit, ça va être vraiment difficile. Je pense que ça va vraiment être mauvais”…. Il y a de la valeur à être réaliste et à adopter un front optimiste, un visage optimiste. Écoutez, vous avez tous dit la même chose à propos du – vous savez, ce qui allait se passer quand nous avons eu la première réunion du [G]7, “Oh, Biden, ils ne vont pas acheter les trucs de Biden” ….Quand je suis allé rencontrer l’OTAN, « Oh, mon garçon, ils ne vont pas être heureux, ils vont tous être contre la rencontre de Biden avec Poutine, ils ne voudront pas ça »…. Et de la même manière lorsque j’ai rencontré l’UE, “Il ne va pas aimer la façon dont Biden fonctionne.”

Selon Biden, les médias de gauche ne sont pas assez flagorneurs à son goût.

Voici une transcription de l’échange du 16 juin tel qu’il a été diffusé sur MSNBC :

14 h 24 HE

(…)

MICHAEL CISAILLE [NEW YORK TIMES]: Monsieur le Président, Kaitlan [Collins] question à laquelle vous avez répondu à la toute fin là-bas, dont vous êtes venu parler. Je pense qu’au cœur du problème se trouvait cette question de savoir si vous semblez trop optimiste ou non compte tenu de ce que nous avons tous écouté, le président Poutine a essentiellement dit les mêmes vieilles choses qu’il a dites pour toujours, vous savez, rejetant toute responsabilité pour tout cela. Et je suppose que la question à laquelle elle essayait d’arriver, et peut-être que vous pouvez y répondre à nouveau, est-ce que vous avez des preuves concrètes de ces trois heures et plus qui suggèrent qu’un mouvement a été fait ? Et je ne veux pas dire que pour être un – ce n’est pas censé être une question piège.

JOE BIDEN : Je sais, mais vous êtes tous – écoutez, pour être un bon journaliste, vous devez être négatif. Il faut avoir une vision négative de la vie, d’accord, il me semble. Comme vous tous, vous ne posez jamais de question positive. Pourquoi, en fait, avoir un accord – nous le découvrirons. Nous avons un accord pour travailler sur un accord majeur de contrôle des armements. J’ai commencé à travailler sur des accords de contrôle des armements pendant la guerre froide. Si nous pouvons en faire un pendant la guerre froide, pourquoi ne pourrions-nous pas en faire un maintenant ? On verra. Nous verrons si cela se produit ou non.

Mais que faites-vous – la chose qui m’étonne toujours dans les questions, et je m’excuse d’avoir été bref. Si vous étiez à ma place, diriez-vous : « Eh bien, je ne pense pas, mec, qu’il se passe quoi que ce soit, ça va être vraiment difficile. Je pense que ça va vraiment être mauvais. Vous garantissez que rien ne se passe. Vous garantissez que rien ne se passe. Jusqu’à présent –

SHEAR : Il y a donc une valeur à –

BIDEN : Il y a de la valeur à être réaliste et à adopter un front optimiste, un visage optimiste. Écoutez, vous avez tous dit la même chose à propos du – vous savez, ce qui allait se passer quand nous avons eu la première réunion du [G]7, « Oh, Biden, ils ne vont pas acheter les trucs de Biden. Ils ne sont pas vraiment – ​​» L’un d’entre vous trouve ça ? Est-ce que c’est arrivé, n’importe quoi ? Un peu. Juste un petit bout de ça ? Quand je suis allé rencontrer l’OTAN, “Oh, mon garçon, ils ne vont pas être heureux, ils vont tous être contre la rencontre de Biden avec Poutine, ils ne voudront pas ça.” Avez-vous entendu une seule syllabe solitaire? Et que se serait-il passé si j’avais dit, avant d’entrer dans ces négociations : « Vous savez, je pense que ça va être vraiment difficile, je pense que ça va être vraiment difficile. Je ne suis pas si optimiste à ce sujet, je ne vois personne vraiment changer. Et de la même manière lorsque j’ai rencontré l’UE, “Il ne va pas aimer la façon dont Biden fonctionne.”

FRANCO ORDONEZ [NPR]: Mais c’est Vladimir Poutine, je veux dire, pouvez-vous être optimiste quant à son –

BIDEN : Bien sûr, c’est Vladimir Poutine, mais regardez, c’était aussi – je ne le compare pas à Poutine, mais c’est le président français qui a dit qu’il n’irait jamais chercher plus d’argent pour l’OTAN. Devinez quoi? Il est d’accord. Je veux dire, écoutez, les gars, je vais vous rendre fous parce que je sais que vous voulez que je mette toujours une impulsion négative sur les choses, en particulier en public, et que je négocie en public. Je n’ai pas à faire confiance à quelqu’un. Nous n’avions pas besoin de faire confiance à quelqu’un pour obtenir START 2.

(…)

BIDEN: Je ne vois aucun avantage à entamer une négociation – et je veux dire, vous êtes les personnes les plus brillantes du pays, vous êtes les personnes les plus importantes dans mes détails. Je ne suis pas soucieux, vous l’êtes. Mais cela n’a aucun sens pour moi de négocier avec vous, cela n’a aucun sens pour moi de vous dire ce que je m’apprête à faire, pas parce que je veux vous cacher quoi que ce soit. Pourquoi je télégraphierais ça ?

(…)