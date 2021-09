Vous ne possédez pas vraiment votre téléphone

Le ministère lituanien de la Défense veut que vous « jetiez » votre smartphone chinois. Sérieusement, il vous conseille de ne pas acheter de smartphones fabriqués par des entreprises chinoises et de jeter ceux que vous possédez peut-être déjà à cause du logiciel qui les alimente.

Cela découle de recherches qui montrent comment les téléphones phares de Xiaomi, qui sont également parmi les meilleurs téléphones Android, conçus pour le marché européen, peuvent détecter et censurer à distance des choses comme toute expression de liberté pour le Tibet ou l’indépendance de Taïwan. Bien sûr, ce n’est pas toute l’histoire. Comme beaucoup d’entre nous le comprennent, cela est normal pour les produits vendus en Chine – même Apple et Google s’inclinent devant les régulateurs chinois lorsque cela est nécessaire. Comme nous l’avons vu auparavant, les versions logicielles occidentales des marques chinoises laissent parfois en place des outils de suivi et de censure.

Pour être parfaitement clair : nous avons contacté directement Xiaomi, et un porte-parole de l’entreprise a catégoriquement nié tout acte répréhensible concernant la censure de Xiaomi :

“Les appareils de Xiaomi ne censurent pas les communications vers ou en provenance de ses utilisateurs. Xiaomi n’a jamais et ne limitera ni ne bloquera jamais les comportements personnels de nos utilisateurs de smartphones, tels que la recherche, les appels, la navigation sur le Web ou l’utilisation de logiciels de communication tiers. Xiaomi respecte et protège pleinement les droits légaux de tous les utilisateurs. Xiaomi se conforme au règlement général de l’Union européenne sur la protection des données (RGPD).”

Vous n’avez donc probablement pas vraiment besoin de jeter votre nouveau téléphone Xiaomi. Mais cela conduit à une conversation plus approfondie sur le propriétaire réel du produit lorsque vous achetez un smartphone. Indice : ce n’est pas toi. Bienvenue dans le monde merveilleux des droits d’auteur.

Lorsque vous achetez un téléphone, vous possédez les pièces physiques que vous pouvez tenir dans votre main. L’affichage est à vous. La puce à l’intérieur est à vous. Les objectifs et les capteurs de l’appareil photo sont à vous pour toujours et à jamais. Mais rien de tout cela, pas une seule pièce, ne vaut plus que sa valeur en ferraille sans les pièces que vous ne possédez pas mais que vous êtes gracieusement autorisé à utiliser – le logiciel et le micrologiciel protégés par le droit d’auteur qui alimentent tout.

Vous ne louez que le logiciel.

Les entreprises qui détiennent ces droits d’auteur peuvent ne pas se soucier de la façon dont vous utilisez le produit pour lequel vous avez payé une licence, et vous n’en entendez pas beaucoup parler en dehors du droit de réparer le mouvement. Xiaomi, comme Google et tous les autres détenteurs de droits d’auteur qui fournissent les éléments qui rendent un smartphone intelligent, veut vraiment que vous profitiez suffisamment du produit pour acheter chez eux la prochaine fois que vous achèterez un appareil intelligent. Xiaomi énerver les gens qui achètent ses smartphones n’est pas un bon moyen d’amener ces mêmes personnes à en acheter un autre ou à acheter un groupe de fitness ou un aspirateur robot.

Lorsque vous configurez un nouveau téléphone, vous acceptez avec ces détenteurs de droits d’auteur que vous utiliserez le logiciel selon leurs conditions. Vous acceptez également que les œuvres protégées par le droit d’auteur soient susceptibles d’être modifiées à tout moment, mais pas par vous – nous appelons ces mises à jour.

C’est une bonne et une mauvaise chose. Chaque créateur mérite de profiter de son travail, et si un accord à l’amiable entre vous et eux peut être conclu, alors tout va bien. La partie moins bonne (généralement) survient lorsque l’entreprise qui possède tout a des idées d’améliorations avec lesquelles vous n’êtes pas d’accord. C’est à ce moment-là que des méthodes lourdes de surveillance de vos photos peuvent survenir. Ou quand un logiciel pourrait s’assurer que vous ne publiez pas de contenu pro-démocratie en Chine sur les réseaux sociaux.

Mais cela ne va pas changer de sitôt. Pour beaucoup d’entre nous, ce n’est même pas un problème car cela a très peu d’effet sur l’utilisation quotidienne de nos téléphones. Mais peut-être devrait-il le faire. Peut-être que même si vous n’êtes pas préoccupé par la censure ou que les “grandes technologies” peuvent surveiller les photos que vous téléchargez et téléchargez, vous devriez vouloir une refonte de la situation. Les téléphones ne sont pas bon marché. Nous devrions exiger un peu plus.

