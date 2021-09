Vous ne pourrez pas envoyer de WhatsApp en utilisant la connexion satellite de l’iPhone 13 | La technologie

in

Les rumeurs sur les nouveaux smartphones Apple continuent et la dernière chose qui a été remise en question est sa connexion satellite. Les rapports les plus récents suggèrent qu’il ne pouvait pas être utilisé en toute liberté comme on l’aurait cru jusqu’à présent.

L’iPhone 13 n’a pas encore été présenté, mais les rumeurs sur ces nouveaux appareils Apple ne s’arrêtent pas. Il y a quelques semaines, nous savions qu’ils arriveraient avec la possibilité de se connecter par satellite aux réseaux mobiles.

Et, est-ce que, ayant une connexion satellite, les possibilités d’utilisation de l’iPhone 13 seraient étendues. Ils seraient l’un des premiers terminaux grand public à disposer de ce type de connectivité, ce qui augmenterait son utilité.

Les fusées ont décollé trop vite. Dans l’imaginaire collectif, l’iPhone 13 permettrait aux utilisateurs de se connecter à Instagram, Twitter ou d’envoyer des messages via WhatsApp de n’importe où dans le monde.

La réalité, comme toujours, est différente. Les dernières fuites suggèrent que l’iPhone 13 pourrait inclure cette connexion satellite, bien que l’utilisation de cette connexion ne serait pas pour tout le monde ni pour l’utiliser à tout moment.

Apple réserverait cette connectivité satellite aux endroits où la connectivité à vie est médiocre. En outre, les rumeurs les plus récentes suggèrent qu’il ne serait pas disponible dans le monde entier.

Ce qui se dit, c’est que cela dépendra du pays où ce type de connectivité est disponible pour l’iPhone 13. Il y a aussi la rumeur selon laquelle la connectivité par satellite ne serait disponible que pour les situations d’urgence.

Allez, ça ne peut être utilisé que dans les moments où la situation est la vie ou la mort. À ces moments-là, les utilisateurs de ces appareils pourront passer des appels d’urgence ou des messages aux services d’aide correspondants.

Bien entendu, il faudra attendre qu’Apple lance ses appareils sur le marché pour le savoir. Le nouvel iPhone 13 devrait tomber si ceux de la pomme maintiennent le rythme naturel de présentation de leurs produits.