Vous ne pourrez pas installer Windows 11 si vous n’acceptez pas cette nouvelle règle | La technologie

Il semble que vous aurez besoin d’un compte Microsoft pour passer à Windows 11 Home.

Le processus d’installation d’un système d’exploitation n’est jamais facile, mais grâce aux différents programmes d’installation et au fait que dans la plupart des cas les systèmes d’exploitation sont déjà pré-installés sur l’ordinateur, la procédure est beaucoup plus simple, et on s’attend à ce qu’avec Windows 11 le l’utilisateur peut adopter le nouveau système sans trop de complications tant qu’il répond à un certain nombre d’exigences.

Quoi qu’il en soit, vous devez non seulement vous demander si votre ordinateur répond à une série d’exigences minimales, mais aussi savoir que Redmond forcera les utilisateurs à pour vous connecter à un compte Microsoft en ligne et avoir une connexion Internet active, afin d’effectuer le processus d’installation de Windows 11.

Curieusement cette limitation est uniquement destiné à Windows 11 Home, mais pas Windows 11 Pro, le dernier système que l’on peut voir sur les appareils haut de gamme et qui permettrait à l’utilisateur d’installer le système d’exploitation avec un compte local.

À moins que les gens de Redmond ne modifient leur politique d’installation de Windows 11 pour les prochains mois, vous devrez vous soucier de cette exigence si vous allez passer de Windows 10 à Windows 11 Home. Fait intéressant, une fois l’installation de Windows 11 Home terminée, un compte local pourrait être créé et utilisé.

Microsoft a déjà essayé de forcer l’utilisateur à avoir un compte Microsoft avec certaines des mises à jour de Windows 10, mais il a reçu de nombreuses critiques de la part de la communauté des utilisateurs, et il semble qu’avec Windows 11, ils veuillent réessayer.

Avoir un compte Microsoft en ligne a aussi ses avantages, comme une meilleure connexion avec les propres applications et services cloud de Microsoft. Il semble également que certaines fonctionnalités avancées de Windows 11 telles que la personnalisation des widgets pourraient mieux fonctionner avec un compte Microsoft. Dans tous les cas, si vous aimez la confidentialité, un compte local est toujours la meilleure option.

Quoi qu’il en soit, nous verrons si Microsoft change cette exigence avec la disponibilité de Windows 11 d’ici la fin de l’année.