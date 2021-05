Vous ne pouvez pas commander un mari comme une boisson Starbucks ⋆ .

La photo d’un barista Starbucks d’une boisson ridiculement compliquée avec 13 instructions spéciales différentes est devenue virale sur Twitter lundi matin. Sous le filet de caramel supplémentaire, la crème fouettée supplémentaire, la garniture de dolce à la cannelle et cinq pompes de banane (banane? Cinq ??), il est impossible que vous goûtiez réellement le café. (Ce qui, pour Starbucks, n’est pas vraiment une tragédie car le café est de toute façon médiocre).

Dans l’épisode d’aujourd’hui sur les raisons pour lesquelles je veux quitter mon emploi. pic.twitter.com/vKAtRKNRwe – Josie (@ProjectJosiee) 2 mai 2021

La commande fastidieuse de boissons de ce client reflète le fait que de nombreux Américains approchent bien plus que le café. Si nous organisons simplement la recette parfaite de bons amis, un travail agréable, une famille parfaite, des vacances payées et les clés d’une maison de banlieue à deux étages, nous pensons que nous pouvons construire le Frappuccino magique d’une vie heureuse.

Certains de ces objectifs sont de bons objectifs à atteindre. Mais ils peuvent aussi nourrir un évangile mortel de satisfaction personnelle. Pour les relations et le mariage, nous pouvons penser à des gens comme les boissons Starbucks faites sur commande, au lieu de – comme le café noir – quelque chose pour lequel développer un amour et une appréciation.

Enfant, j’ai insisté auprès de ma mère sur le fait que mon futur homme devait avoir les yeux bleus et être un athlète tri-sport, dont l’un devait être le football. L’idée qu’il n’était peut-être pas une commode pointue et preppy était totalement un facteur décisif. Un autre de mes amis se souvient avoir prié à 14 ans: «S’il vous plaît, faites-lui 1,80 mètre avec de larges épaules et assez riche pour que je puisse voyager en Europe. Amen.”

Mes amis du lycée et moi ferions des listes de tous les traits de caractère que nous voulions chez nos futurs maris. C’étaient des attributs importants et divins et il nous a été utile de reconnaître ce que nous apprécions. Mais il y a aussi un danger à faire des listes de tous les «add-ons» sucrés que vous voulez injecter dans votre boisson, euh, conjoint potentiel.

Tapez “10 choses toutes” dans la barre de recherche de Google et le premier résultat est “10 choses que chaque femme veut chez un homme”. Comme John Tierney a plaisanté dans un article de 1995 pour le New York Times, «Mes propres besoins en tant que femme étaient parfaitement raisonnables – tout ce que je voulais, c’était un gentil romancier / astronaute avec une formation en mannequinat de mode. Tierney raconte également une publicité personnelle dans laquelle une femme de New York cherchait «un homme de plus de 1,50 mètre qui jouait au polo», et une autre rencontre où une femme expliquait que sa dernière relation avait échoué parce que «c’est un partenaire, mais ce n’est pas une grande entreprise. Et il porte ces courtes chaussettes noires.

Cosmopolitan a dressé une liste de «31 signes que vous êtes avec la personne que vous devriez épouser», par laquelle vous pouvez évaluer un conjoint potentiel. La liste – avec l’avertissement selon lequel «votre partenaire n’a pas nécessairement besoin de cocher toutes ces cases, mais il doit simplement cocher ce qui est le plus important pour vous» – comprend des critères tels que «vous lui faites confiance pour faire vos courses à votre place, »« Il planifie des activités qu’il sait que vous apprécierez »et« il vous dit, à l’improviste, que vous avez l’air sexy. »

Un blogueur sur Pinterest a publié une «Liste de contrôle des femmes célibataires pour M. Right», avec 129 points. À côté du «caractère chrétien» et des «fruits de l’Esprit», il y avait des choses comme «mangeur volontaire / aventureux», «apprécie l’architecture», «aime l’histoire et l’exploration», «écrit des notes et communique régulièrement son amour» et «robuste et apprécie la nature et la beauté », ainsi que« flexible, mais déterminé »et« confiant mais pas arrogant, ni arrogant, ni charmant malsain ».

En plus de ces choses, cet homme doit être «ni dominateur ni manipulateur» et prêt à honorer avec amour les différences de l’auteur, malgré son apparente hésitation à faire de même pour lui.

Depuis quand avons-nous commencé à traiter les partenaires potentiels comme des listes de contrôle complètes, distribuées par une machine à expresso cosmique avec une cuillerée de crème fouettée et une serviette en papier brun? Il y a une valeur cruciale à reconnaître et à prioriser les qualités non négociables, comme le leadership spirituel, la gentillesse et la fidélité. Je ne suggère pas de les minimiser – loin de là.

Mais quand la façon dont une femme s’habille, le genre de travail d’un homme ou la façon dont il met la table devient une case à cocher, l’amour devient une entreprise intéressée. Et si, au lieu d’un instrument pour notre propre satisfaction, nous voyions l’autre personne comme une âme à sanctifier et à être sanctifiée?

Comme toute amitié ou relation entre êtres humains, le mariage est un processus où deux personnes s’améliorent l’une l’autre, se raffinent mutuellement et choisissent de faire des sacrifices. Les bases de référence sont vitales, mais plus utiles qu’une formule magique sont un travail acharné et un engagement mutuel à servir.

En tant que jeune femme observant les mariages réussis de mes parents et d’autres amis, j’ai vu que bien aimer une autre personne nécessite un investissement. L’amour sacrificiel ne vient pas naturellement – une relation réussie avec une autre personne imparfaite doit être intentionnellement entretenue, travaillée et cultivée.

Comme le café noir, il demande de la patience pour l’apprécier. Mais sans le masque de sirops sucrés, vous pouvez goûter la qualité de la vraie chose.

Le café noir me fait penser aux matins chez mes grands-parents, assis autour du salon ou sous le porche arrière, buvant du café dans des tasses craquelées et tachées. Marié depuis plus de 50 ans, mes grands-parents se sont occupés les uns des autres jusqu’à la mort de ma grand-mère. Ils ont vécu simplement mais heureux. Leur relation n’a jamais été celle d’une romance éclair ou de la perfection hollywoodienne, mais ils ont rencontré les forces et les défauts de l’autre avec grâce.

Pourtant, pour apprécier la richesse compliquée d’un bon café noir ou d’un expresso nature, il faut arrêter de s’attendre à 13 pompes de sirop caramel-banane-dolce-moka-twirl. Avant de profiter de la profonde récompense de grandir aux côtés d’une autre personne, nous devons cesser de nous attendre à ce qu’elle nous complète à elle seule. Seul l’Évangile peut faire cela; et c’est grâce à cet amour que nous pouvons refléter le sacrifice, la grâce et la compagnie avec lesquels le Christ nous a aimés pour la première fois.

Elle Reynolds est stagiaire au Federalist et senior au Patrick Henry College, étudiant le gouvernement et le journalisme. Vous pouvez suivre son travail sur Twitter à @_etreynolds.