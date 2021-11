« Vous ne pouvez pas continuer à faire taire les meurtriers gratuitement »

11/05/2021 à 18:42 CET

Thérèse Dominguez

Marisol Burón Flores, la mère de Marta Calvo, a reçu cet après-midi le soutien d’Antonio del Castillo, père de Marta del Castillo, aux portes du Congrès des députés où à l’heure actuelle il est déjà enregistrement de l’Initiative Législative Populaire (ILP) à la recherche du approbation d’un nouveau crime dans le Code pénal : celui de la dissimulation d’un cadavre après le meurtre, qui, selon lui, devrait être puni de 6 à 10 ans de prison.

La mère de Marta Calvo, flanquée de son porte-parole, le psychologue urgentiste Mariano Navarro, et d’Antonio del Castillo et tenant la banderole avec le nom de la tribune qui porte le nom de sa fille, a de nouveau réitéré aux portes du Parlement espagnol Ascenseur-EMV Quoi « Je ne m’arrêterai pas tant que les droits de ma fille et des autres ne seront pas pris en compte qui, comme elle, ont été assassinés et leurs les corps n’ont pas été retrouvés parce que leurs assassins ont refusé de parler« . Marisol espère » que le Congrès approuvera notre initiative légale pour nous mettre immédiatement recueillir le demi-million de signatures nécessaires transformer cette initiative en un véritable changement juridique. Vous ne pouvez pas continuer à vous taire gratuitement. »

Ce changement juridique avait déjà été proposé par le Parti populaire en 2018, sous la formule d’une proposition de non-loi, mais il n’a pas prospéré. C’est précisément pour cette raison, Député PP pour Alicante Macarena Montesinos a déjà contacté Marisol Burón et il est prévu que la rencontrer cet après-midi au Congrès pour montrer votre soutien à ce projet.

Ce n’est pas le seul parti politique qui a manifesté son soutien. Sources du comité directeur de la Plateforme par Marta Calvo. Où sont mes droits ? dirigé par Marisol Burón et auquel appartient également Mariano Navarro, ont confirmé que « tous les groupes politiques avec représentation parlementaire, à l’exception de United We Can et Vox, Ils ont déjà contacté Marisol pour montrer leur solidarité et leur compréhension. »

Clara Campoamor exercera une action populaire dans l’affaire Marta Calvo

Les des sanctions plus sévères dans des cas comme Marta Calvo ou Marta del Castillo, dans laquelle les auteurs présumés, comme Jorge Ignacio PJ, qui n’a pas encore été jugé, ou Miguel Carcaño, condamné et purgeant cette peine en prison, ont systématiquement refusé de révéler où se trouvent les corps de leurs victimes, recherchant ainsi moins de responsabilité pénale ne pas pouvoir soumettre le corps à l’autopsie, c’est une demande récurrente dans l’histoire criminelle et judiciaire espagnole récente.

Pour cette raison, non seulement les partis politiques, mais différentes associations et groupes luttant pour les droits des victimes ont manifesté leur intérêt pour cette initiative. Dans certains cas, comme le Association Clara Campoamor, créée en 1985 pour lutter pour l’égalité et les droits des femmes, a été un pas de plus.

L’entité soutiendra non seulement la plate-forme créée par la mère de Marta pour diriger la collecte du demi-million de signatures nécessaires pour effectuer le changement juridique, mais elle a également annoncé que apparaîtra comme une accusation populaire dans la procédure du jury c’est toujours contre lui le tueur en série présumé Jorge Ignacio PJ pour onze meurtres, trois d’entre eux achevés – ceux de Marta Calvo, Lady Marcela Vargas et Arliene Ramos – et huit autres dans un degré de tentative