Vous ne pouvez pas être ami avec les conservateurs ? 10z viral

L’une des idées fausses les plus évidentes sur les libéraux aujourd’hui est qu’ils personnifient la tolérance. Le dictionnaire Oxford définit la tolérance comme « la capacité ou la volonté de tolérer quelque chose, en particulier l’existence d’opinions ou de comportements avec lesquels on n’est pas nécessairement d’accord ».

Un récent sondage du Survey Center on American Life de l’American Enterprise Institute a révélé que les démocrates sont deux fois plus susceptibles que les républicains de déclarer mettre fin à une amitié en raison d’un désaccord politique (20 % contre 10 %). Les libéraux sont également beaucoup plus susceptibles que les conservateurs de dire qu’ils ne sont plus amis avec quelqu’un en raison de différences politiques (28 % à 10 %). Aucun groupe n’est plus susceptible de mettre fin à une amitié à cause de différences politiques que les femmes libérales – 33 % ont répondu qu’elles avaient mis fin à une amitié à cause de la politique.

Cela a été souligné par la journaliste numérique de CBS News, Kathryn Watson, qui a tweeté un graphique de certains de ces chiffres, ajoutant «C’est tellement sauvage pour moi. Je ne peux pas imaginer ne pas avoir d’amis à travers l’éventail politique. ” Twitchy.com a capturé un troupeau de gauchistes « tolérants » exprimant une vive indignation face à cette notion.

Le premier était Aaron Rupar, un journaliste de Vox qui est populaire sur Twitter de gauche : «Il est difficile d’être ami avec des personnes intolérantes et irrationnelles.« C’est classique : je ne suis pas intolérant. Je suis intolérant envers les intolérants.

La race et le racisme ont fait leur chemin. Le compte “More_moxie” a tweeté “Dis-moi que tu es un blanc hétéro sans me dire que tu es un blanc hétéro. ” Jersey Craig a ajouté “Siri, qu’est-ce que le privilège blanc ?“

« Powerful Mel Ankoly » a plaisanté avec cette interprétation : « J’ai des amis du Klan et des amis non-Klan ! Les gauchistes imaginent que vous ne pouvez pas être républicain sans être membre du Klan. Ces gens ne sont-ils pas censés être ceux qui sont intellectuellement agiles, adeptes de la nuance ? Non.

“GOPocalypseNow” ajouté “Shorter Kathryn Watson : ” c’est normal d’avoir des amis qui sont des traîtres racistes. ‘” En voici un de plus, de ” Masked Carpenter “, qui a annoncé avec arrogance “Je ne veux pas être ami avec des gens racistes et anti-science qui soutiennent un État policier. Mais c’est juste moi.“

Derek Thompson de The Atlantic, dont Watson a tweeté le tweet, a supprimé le tweet, peut-être pour éviter les tirs entrants sur son compte. Il a ensuite tweeté pour soutenir l’idée que Twitter “est principalement un four hollandais d’indignation”. Ou : Twitter regorge de certains des gauchistes les plus intolérants et les plus intimidants de la planète.

Je ne connais pas Catherine Watson. Ce n’est pas une de mes amies. Mais j’ai des amis libéraux, et je ne parle généralement pas de politique en société mixte à moins qu’on ne me le demande. C’est par souci de maintenir la paix. Il y a des décennies, ma femme a insisté sur le fait que ce serait le cours le plus sage.

Le Survey Center a découvert que 55% de leur échantillon ont déclaré qu’ils discutaient de politique ou de gouvernement avec leurs amis moins de quelques fois par mois. Il y a une peur de perdre des amitiés, et même de perdre des emplois, si vous parlez à des amis de travail. Les médias sociaux ont renforcé la chaleur de nos interactions politiques. Il en va de même pour Donald Trump, qui a encore plus enragé la gauche dans son intolérance déjà croissante.

Aujourd’hui, le simple fait de déclarer à des amis que Trump a fait quelque chose de bien en tant que président pourrait provoquer une horreur écumante. La même chose pourrait se produire après avoir dit « toutes les vies comptent », ou « il y a deux genres », ou « la Chine est responsable de la pandémie ».

Imaginez ensuite les personnes que vous venez de rencontrer. C’est triste quand on est conservateur que les gens ne puissent voir aucune dimension de vous sauf la dimension politique. Vous êtes immédiatement un « traître raciste », sauf preuve contraire.

Cette caricature de pensée “progressive” rappelle tristement le film WarGames des années 80 sur la simulation d’une guerre nucléaire mondiale : “Le seul coup gagnant est de ne pas jouer.”