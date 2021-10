« Vous ne pouvez pas étudier le 6 janvier sans étudier la raison pour laquelle cela s’est produit ! »

Trump a trouvé la solution à son incapacité à tweeter. Il a engagé une femme pour tweeter ses déclarations. Certes, Liz Harrington a moins d’adeptes.

Les écrivains ne sont pas connus pour leur sens des mathématiques, mais nous savons que Trump avait 80 millions de followers (dont 20 millions devaient être de vraies personnes vivantes et non des robots basés sur la Volga), alors que Liz… eh bien, Liz fait de son mieux , luttant pour obtenir 250 000 abonnés.

Mais Trump fait passer ses messages et celui d’aujourd’hui est… un peu comme hier. Alors pourquoi le signaler ? On est parfaitement en droit de demander.

La réponse est double. Un, un pur divertissement, c’est amusant de voir une attaque de panique en temps réel par un gars qui l’a bien mérité. Deuxièmement, il vaut mieux garder un œil sur ce type, car les derniers sondages l’ont mis sur le tapis en 2024 (dans les nominations républicaines) et les nouvelles lois qui autorisent uniquement les républicains blancs à voter ? C’est un problème.

Alors faites attention, nous le faisons. Mais celui-ci s’affiche principalement pour le divertissement en numéro un :

« Pourquoi le comité non sélectionné du 6 janvier de hackers partisans n’étudie-t-il pas la fraude électorale massive, qui a eu lieu le 3 novembre et qui a été la raison pour laquelle des centaines de milliers de personnes se sont rendues à Washington pour protester le 6 janvier ?

Eh bien, tout d’abord, les maths de Trump sont peut-être un peu plus mauvaises que les maths des écrivains parce qu’il n’y avait pas des centaines de milliers de personnes à Washington 6th. Peut-être quelques dizaines de milliers.

Deuxièmement, bien sûr, prouvez-le – gros garçon. Il n’a eu qu’environ 343 chances de prouver cette fraude massive et n’a jamais vraiment réussi à le faire.

« Regardez les chiffres actuellement signalés sur la fraude, que nous appelons maintenant le« vraiment grand mensonge ». Vous ne pouvez pas étudier le 6 janvier sans étudier la raison pour laquelle cela s’est produit, le 3 novembre »,

Nous l’appelons aussi le Grand Mensonge – bien que, pour des raisons différentes, ils fusionnent. Le problème, mon grand, c’est que ce qui s’est passé le 3 novembre était la raison du 6 janvier et tout le monde le sait. Vous avez perdu, et c’est tout. C’était inacceptable pour trop de gens.

«Mais les démocrates ne veulent pas faire cela parce qu’ils savent ce qui s’est passé le jour des élections dans les États swing et au-delà. Si nous avions eu des médias honnêtes, cette élection aurait été annulée il y a plusieurs mois, mais nos médias sont presque aussi corrompus que notre système politique !

ET ILS N’ONT PAS ÉTÉ CORROMPUS EN 2016 QUAND J’AI À PEU GAGNÉ PAR LA PEAU DE MES DENTS, C’EST QUAND ILS ONT ÉTÉ HONNÊTES !!!

Nous avons promis une valeur de divertissement. Allez, le fait que ce gars ne puisse pas passer une heure sans considérer le fait qu’il a réellement perdu est quelque peu gratifiant. Droit?

Oh, une autre déclaration, celle-ci disant aux républicains de ne pas voter ? Alors, une affirmation avec laquelle nous sommes en quelque sorte d’accord ?

C’est une déclaration de Trump qui devrait être largement diffusée. pic.twitter.com/Uj39tizKmc – Helen Kennedy (@HelenKennedy) 13 octobre 2021

