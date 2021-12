L’entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, a admis que son équipe avait fait trop d’erreurs en s’inclinant 3-2 contre West Ham et un coup dur dans la course au titre de Premier League.

Les Blues ont mené deux fois grâce à des buts de Thiago Silva et Mason Mount. Cependant, les Hammers ont riposté avant qu’Arthur Masuaku ne marque un gagnant bizarre. En effet, West Ham fait à Chelsea ce qu’ils ont fait à Liverpool le mois dernier.

Pourtant, Chelsea ne s’en est pas servi. La mauvaise passe en retrait de Jorginho a fait virer Edouard Mendy en essayant de dégager sous la pression de Jarrod Bowen. Cependant, il a fini par concéder un penalty.

Manuel Lanzini s’est converti et après que la belle finition de Bowen ait porté le score à 2-2, Mendy aurait dû faire mieux pour arrêter le tir croisé de Masuaku.

Tuchel a déclaré à BT Sport après le match: « C’était un match correct, vous pouvez gagner avec cette performance. C’est dur de jouer ici, on a fait trop d’erreurs individuelles aujourd’hui. Nous l’avons déjà fait contre Man Utd, nous l’avons déjà fait contre Watford et nous avons été punis.

« Si vous voulez avoir un résultat sur ce genre de niveau, vous devez minimiser les erreurs. Nous en avons déjà parlé, ce qui n’a évidemment pas aidé.

Sur la préparation du penalty de Lanzini, Tuchel a ajouté : « Tout le monde est impliqué. La passe n’est pas la meilleure décision pour passer cette balle en arrière et ensuite nous pouvons la sauver, mais la prise de décision n’est pas non plus la meilleure d’Edu en ce moment.

« Soudain, tu concèdes. Vous en marquez un deuxième et vous menez à la mi-temps. On s’est créé beaucoup de demi-chances, on a eu beaucoup de touches dans la surface mais parfois il faut un peu de chance avec un tir dévié, on n’a pas eu ça.

« Le deuxième but est un but que vous pouvez concéder, mais le troisième est étrange. En général, les deux grosses occasions qu’ils ont eues en première mi-temps étaient nos deux grosses erreurs.

Chelsea n’a pas eu la pire performance, car la volée experte de Mount était le produit d’une belle contre-attaque.

En effet, Ruben Loftus-Cheek a fait une solide performance au milieu de terrain alors qu’il contrôlait parfois le tempo.

Cependant, Tuchel a souligné l’absence d’une touche de tueur en seconde période – combinée à des erreurs clés – a coûté aux visiteurs.

Tuchel admet les erreurs de Chelsea

« Nous voulions [finish it off], mais nous ne pouvions pas le terminer avec des chances claires et être plus impitoyables. Nous avons également eu du mal à défendre dans certaines situations », a déclaré le manager.

« Quand Thiago a dégagé le ballon sur la ligne, c’est juste après notre but et nous avons une horrible passe dans les pieds des adversaires. Vous ne pouvez pas le faire à ce niveau, c’est le niveau des quatre premiers de la Premier League.

« Beaucoup trop d’erreurs, il est impossible de faire autant d’erreurs et d’attendre un résultat. »

Sur le coup du titre, il a ajouté : « Chaque défaite est une bosse sur la route, qui ne nous retiendra pas de ce que nous exigeons de nous. Nous devons jouer de manière plus précise, plus stable et réduire les grosses erreurs.

Chelsea revient à l’action mercredi contre le Zenit en Ligue des champions.