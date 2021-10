« Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis heureux »

17/10/2021

Après avoir terminé troisième du RallyRACC Catalunya-Rally de España, le pilote espagnol Dani Sordo a avoué être « heureux », pour Cándido Carrera, son copilote, « car c’est son premier podium en Championnat du Monde », pour la Hyundai Shell Mobis L’équipe WRT et pour sa famille.

Sourd a terminé troisième après avoir battu le Sébastien Ogier (Toyota) lors de la troisième et dernière journée du rallye, ce dimanche, et a reconnu que combattre un pilote comme le Français, sept fois champion du WRC, « est une source de fierté ».

De son côté, le Belge Thierry Neuville (Hyundai), vainqueur du Rallye d’Espagne pour la deuxième édition consécutive, a regretté d’avoir subi des « problèmes » dans la dernière des 17 étapes de l’épreuve, « car sinon cela aurait été un rallye parfait « .

Au général du Championnat du Monde, le Gallois Elfyn evans (Toyota), deuxièmement, couper l’avance de Ogier en première position et a reporté la résolution du titre jusqu’au dernier test, à Monza (Italie) en novembre.

Dans tous les cas, Ogier Il a estimé que les points obtenus à Salou « sont très importants », tout en admettant une certaine déception de ne pas avoir répondu à ses attentes. « Je m’attendais à quelque chose de plus », a-t-il résumé.

L’Espagnol Aucun solans, qui a fait ses débuts en catégorie reine en huitième position au volant d’une Hyundai i20 Coupé WRC, était « heureux » et reconnaissant envers Marc Marti, son copilote, et Rally Team Spain et la Fédération royale espagnole de l’automobile « pour l’occasion ».