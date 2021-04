Vous ne pouvez pas jouer au golf? L’île de Yas Island à Abu Dhabi propose une visite virtuelle

La zone dispose d’un parcours de championnat de 18 trous, d’un parcours d’académie de 9 trous, d’installations de pratique éclairées et d’une académie d’or.

Lors de la journée nationale du golfeur, les amateurs de golf peuvent profiter d’une visite virtuelle s’ils ne peuvent pas se déplacer physiquement dans la région. Ce week-end à l’occasion, les gens visitent et voient les célèbres Yas Links via une visite virtuelle. Il est à noter que Yas Links est le premier cours de liens dans la région de l’île de Yas à Abu Dhabi et a reçu de nombreux prix. La conception du lien est l’une des meilleures conceptions de lien de golf, qui a été planifiée par Kyle Phillips.

Tous les amateurs d'or peuvent assister au golf avec «une vue exceptionnelle sur le golfe» tout en découvrant certaines des traditions uniques du jeu. Parmi les autres installations de la région, Yas Links propose également des options de restauration, notamment le restaurant Hickory. Même le restaurant offre une vue sur les mangroves de l'île de Yas et on peut voir la belle ligne d'horizon d'Abu Dhabi. Il y a aussi un célèbre restaurant japonais MATSU présent là-bas.

Les téléspectateurs intéressés peuvent jeter un coup d’œil aux grands terrains de golf à Abu Dhabi en allant sur le site Web de l’île de Yas. Le parcours est situé sur la rive ouest de l’île de Yas. Il est également considéré comme l’un des principaux centres de loisirs et de divertissement d’Abu Dhabi. Le parcours de golf dispose également d’un club-house de conception andalouse, d’une piscine, d’une salle de sport, d’un spa pour hommes ainsi que d’une gamme Toptracer.

Selon les liens de golf, lors des World Golf Awards, Yas Links Abu Dhabi a reçu le prix du “ Meilleur parcours de golf 2020 des Émirats arabes unis ” ainsi que du “ Meilleur parcours de golf d’Abu Dhabi 2020 ”. En 2019, Yas Links Abu Dhabi a également accueilli l’élément golf des Jeux olympiques spéciaux mondiaux 2019. Quiconque envisage de visiter Abu Dhabi peut visiter ou réserver son séjour. Ils peuvent également réserver un forfait golf au cas où ils voudraient jouer.

