«Vous ne pouvez pas la forcer à dire oui!

Thomas Tuchel a comparé les difficultés de Timo Werner devant le but à demander à une femme un rendez-vous alors qu’il exhorte le leader de Chelsea à cesser de trop réfléchir à sa quête pour trouver le filet.

Le joueur de 25 ans a raté un tap-in alors que l’Allemagne s’est effondrée devant une défaite 2-1 contre la Macédoine du Nord mercredi – sa première défaite en qualification pour la Coupe du monde depuis 2001.

Werner a passé un moment torride devant le but cette saison

Le n’a récolté que deux buts en 31 matchs pour le club et le pays depuis un doublé lors de la victoire 3-1 de l’Allemagne contre l’Ukraine le 14 novembre, avec sa confiance au plus bas.

Le patron de Chelsea, Tuchel, a toutefois révélé qu’il avait interdit à Werner de s’entraîner jeudi.

Tuchel a confirmé que Werner partirait pour Chelsea lors de l’affrontement de samedi en Premier League avec West Brom à Stamford Bridge, le patron allemand des Blues étant déterminé à ramener le pacy en forme.

« Ce gars a marqué des buts depuis l’âge de cinq ans, et il ne s’est jamais arrêté, donc il peut avoir confiance que son cerveau et son corps se souviennent de le faire parce qu’il est tout à fait habituel pour lui de marquer », a déclaré Tuchel.

Werner débutera contre West Brom samedi, a confirmé Tuchel

«Alors ça reviendra; c’est juste une question de temps.

«Mais c’est beaucoup plus facile à dire qu’à faire car pour moi, c’est le moment de ne pas y penser et de ne pas lire à ce sujet, et même pas de s’entraîner en plus.

«Hier, je l’ai renvoyé de l’entraînement parce qu’il voulait finir avec nous. Je viens de l’envoyer.

«J’ai dit ‘tu n’as pas besoin de ça, ton corps, ton cerveau sait comment marquer; tu l’as fait depuis l’âge de cinq ans alors ne t’inquiète pas, ça viendra ».

«Si une femme ne veut pas sortir avec vous pour dîner, vous ne pouvez pas la forcer à le faire, vous vous contentez de reculer un peu et peut-être qu’elle vous appellera. Les objectifs viendront donc.

«Mais bien sûr, il doit faire quelque chose pour cela, et la meilleure chose à faire est de ne pas y penser et de travailler dur.

«Travaillez dur contre le ballon, travaillez dur, soyez fiable avec le ballon, faites vos courses, n’hésitez pas et soyez intrépide.

«N’y réfléchissez pas trop. C’est très facile pour moi de le dire parce que nous ne sommes pas là-bas et que tout le monde le montre du doigt, mais c’est le défi à l’heure actuelle.

«C’est comme ça que je vois les choses. Il commencera demain et nous y voilà.

Tuchel sera probablement soutenu par le conseil d’administration de Chelsea lors du mercato d’été

Werner s’est vanté de 12 buts pour le club et le pays après ce doublé contre l’Ukraine en novembre, mais depuis lors, son puits de buts s’est tari.

Les combats 6-0 de l’Allemagne aux mains de l’Espagne ont déclenché son horrible période de stérilité, avec seulement des buts contre Morecambe en FA Cup et Newcastle en Premier League comme un répit rare.

Le patron de Chelsea, Tuchel, a révélé ses frustrations avec des réactions plus larges au funk de Werner devant le but, insistant sur le fait que l’attaquant vedette doit maintenant ignorer non seulement tout ce bruit – mais aussi tous les doutes persistants dans son propre esprit.

«Tout d’abord, c’était une mauvaise passe d’Ilkay Gundogan; c’est comme ça que je le vois! dit Tuchel.

«Non, je plaisante bien sûr.

«Il rate cette chance et tout le monde est passionné d’en parler, ce qui est un peu ennuyeux.

«Il suffit de parler de Timo Werner, mais les gens blâment Timo Werner, mais la vérité est qu’il n’a pas commencé trois fois pour l’Allemagne.

«Alors peut-être que s’il avait eu plus de minutes, ils auraient marqué plus.

«C’est une solution facile pour le moment de pointer du doigt Timo que je ne comprends pas entièrement et que je n’accepterai pas.

«Et je suis heureux qu’il soit de retour ici, car ici il est protégé.

«Nous exigeons beaucoup de lui et nous obtenons beaucoup de lui.

« La meilleure chose à faire est de regarder la situation honnêtement, de ne pas se concentrer sur les mauvaises choses, mais de la regarder honnêtement. »