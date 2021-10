Vous ne pouvez pas obtenir Dying Light sur Switch via EU eShop car le jeu est interdit en Allemagne

Lumière mourante peut-être lancé le Commutateur Nintendo, mais si vous avez hâte de télécharger et de jouer au jeu en Europe, vous n’avez pas de chance : le jeu n’est pas disponible sur l’eShop car il est interdit en Allemagne, il s’avère.

Le port Switch récemment annoncé de Dying Light était censé être mis en ligne hier, le 19 octobre, mais les joueurs frustrés des régions de l’UE ont remarqué qu’il n’avait jamais été répertorié sur la vitrine numérique de Switch. Dans un article sur Reddit, un membre de l’équipe de développement de Techland a expliqué pourquoi le jeu n’est disponible physiquement que dans certaines régions de l’UE.

« Si vous parlez de la version numérique, alors en raison de la nature du contenu, la version numérique du jeu est actuellement interdite en Allemagne où la boutique en ligne européenne est officiellement enregistrée », ont-ils expliqué.

« Cela rend impossible la distribution officielle du jeu dans les pays européens ainsi qu’en Australie et en Nouvelle-Zélande. Nous travaillons actuellement avec notre partenaire et les autorités locales pour lever l’interdiction dès que possible. »

Si vous êtes dans les régions des États-Unis ou de l’Asie de l’eShop, vous n’aurez aucun problème à obtenir le jeu en téléchargement numérique ; cela n’affecte que la région EMEA car Nintendo est enregistré en Allemagne pour cette région.

Dying Light sur Nintendo Switch est un port approprié et contient les quatre principaux DLC, 17 packs de skins et comprend la prise en charge de l’écran tactile, la visée gyroscopique, les commandes de mouvement, le grondement HR, etc.

Dying Light 2 arrive également sur la plateforme, grâce à la puissance du cloud. Il sera lancé le 4 février 2022 sur Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X/S.