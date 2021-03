« Vous ne pouvez pas passer la journée à casser des balles »

Les images du fans attendant les joueurs à la sortie des séances d’entraînement ou des jeux pour essayer d’obtenir un autographe ou de se faire photographier avec leurs idoles. Ils ont de moins en moins de scrupules avec les footballeurs, dans une pratique qui il peut même être dangereux de provoquer un éventuel accident, et ils rendent les footballeurs de plus en plus fous.

Dans ce cas, le protagoniste n’a été nul autre que Leo Messi que pratiquement tous les jours quand il quitte les installations du FC Barcelone, il est assiégé dans sa voiture par des amateurs qui collent leurs mobiles aux vitres du véhicule à la recherche d’une photo ou d’une vidéo du ’10’.

Cependant, cette fois, Messi en a assez de ce harcèlement et il voulait demander des explications aux jeunes qui entouraient son véhicule, se montrant visiblement en colère. « Pourquoi voulez-vous toujours les mêmes vidéos si vous en avez déjà beaucoup?», demanda-t-il agacé.

« Vous ne pouvez pas passer toute la journée à casser des balles. Vous semble-t-il normal de toujours faire la même chose?« , a insisté le capitaine. »Désolé, Leo« Les fans ont répété encore et encore sur un ton embarrassé.

Les réseaux sociaux avaient déjà le controverse servi, de nombreux utilisateurs critiquant la réaction de Messi à le considérer comme une personnalité publique importante. Cependant, La grande majorité des commentaires portés contre les fans et d’accord avec l’Argentin, qui a toujours été caractérisée par son tempérance.

« À quel point est-il difficile que Messi se fâche contre vous« ou »Cela m’arrive et je quitte le pays en pleurant« , ont écrit certains, se souvenant du caractère calme de Messi qui l’avait rarement vu aussi bouleversé.