Vous ne pouvez pas prétendre que le crime est en baisse parce que vous ne le suivez pas ⋆ 10z viral

Gavin, vous n’avez pas essayé de prétendre que la criminalité est en baisse en 2021 ? Pourriez-vous nous dire que vous n’avez pas comparé vos résultats pour la Californie bleue avec tous les États rouges ? Vous pouvez essayer ces deux déclarations. Ils ne retiendront pas l’eau. Gavin Newsom le sait, mais dans le nouveau partenariat avec les démocrates et le Main Stream Media, vous le dites, nous le répéterons. Après l’avoir entendu à quelques reprises, les partisans de la gauche y adhéreront, et cela deviendra un fait.

Gavin Newsom mentait. Il savait qu’il n’était pas en accord avec la personne qui posait la question ou les personnes qui entendaient sa réponse. Gavin Newsom est en mode survie et ne peut se permettre une tournure négative sur aucun problème. Le crime est primordial dans tous les esprits aujourd’hui, et les électeurs lors de l’élection de rappel ne sont pas différents. La vérité est très différente de ce que Newsom a répondu. La criminalité est, en fait, en baisse. Ce n’est pas parce qu’il y a moins de crimes commis ou qu’une bonne police prévient le crime. C’est parce que ce qui était un crime ne l’est plus. Si vous prenez des crimes comme le vol à l’étalage et que vous n’en faites plus un crime si vous volez moins de 950 $, vous aurez toujours un crime, mais pas un crime signalé.

Il existe des preuves vidéo de personnes entrant dans des magasins de détail à Los Angeles et en sortant, sans courir, les mains pleines de marchandises d’une valeur inférieure à 950 $. Ils ont volé des produits MAIS n’ont pas commis de crime, selon Gavin Newsom et l’État de Californie. À San Francisco, Walgreens et Target ont soit des magasins fermés, soit des heures d’ouverture limitées à la lumière du jour. Ne leur dites pas que la criminalité est en baisse. Le crime les a forcés à prendre une décision qui nuit à leurs résultats et à leur emploi dans leur quartier.

Trois chefs d’accusation de meurtre ont été rejetés dans le comté de LA lorsque la procureure, qui est enceinte, ne s’est pas présentée au procès et qu’aucun substitut n’a été prévu. Ne dites pas aux familles des victimes que la criminalité est en baisse en Californie.

Joe Biden a été invité cette semaine à commenter le point de vue des Repiblicans sur Biden et comment il acquiesce à l’idée d’extrême gauche de financer la police. Sa réponse à la question de CNN a été chuchotée, “ils mentent”. Eh bien, voilà, mais attendez.

Selon le site Internet AZCENTRAL :

Nous devrions commencer par Joe Biden qui a déclaré qu’il réorienterait l’argent de la police budgétisé vers des zones non policières. C’est exact. Biden a fait cette déclaration le 8 juillet lorsqu’il a répondu « Oui, absolument » à un intervieweur qui lui a demandé : « Mais sommes-nous d’accord pour rediriger une partie du financement ? » Mais ce financement de la police, ou “redirection” comme Biden le tourne, contredit une déclaration du 8 juin de sa campagne affirmant que Biden “ne croit pas que la police devrait être financée”.

Lorsque cette contradiction et ce double langage ont fait sourciller, Biden a ensuite inversé les deux positions, affirmant qu’il donnerait plus d’argent à la police pour gérer les “problèmes horribles” auxquels ils sont confrontés dans l’exercice de leurs fonctions. Parlez d’un politicien indulgent et insipide qui dira n’importe quoi pour se faire élire. Quelqu’un peut-il croire Biden maintenant?

Déroutant? Absolument, mais c’est ainsi qu’on peut toujours caractériser les positions démocrates car elles ne sont pas basées sur des croyances mais sur des sondages.

Si vous arrêtez de traquer, de surveiller et de poursuivre les crimes, bien sûr, le nombre de crimes diminuera, mais est-ce que quelqu’un se sentira en sécurité dans la rue ? Demandez au maire de Chicago, Minneapolis, Portland ou Seattle. Personne dans ces grandes villes ne se sent en sécurité, et pourquoi il y a une migration record de ces États bleus vers les États rouges.

Deux problèmes vont détruire les démocrates en novembre 2022. Il s’agit de l’immigration, dont le mur et la sécurité des frontières, et la sécurité suivie de près par l’économie. Toute cette négativité tue les chances des démocrates d’obtenir la majorité de la Chambre et du Sénat. En attendant, continuez de mentir. Continuez à minimiser le besoin de police pendant que vous renforcez vos détails de sécurité. Continuez à refuser d’arrêter et de poursuivre les manifestants et les destructeurs de biens. Ce plan vous assurera votre retraite anticipée, mais sur le plan positif, il fera de la place à quelqu’un qui aime ce pays et croit en l’État de droit.