Vous ne pouvez pas rejouer les missions de l’histoire dans Halo Infinite au lancement

Lorsque Halo infiniLa campagne très attendue (et très bien commentée) de est lancée le 8 décembre, il lui manquera une fonctionnalité clé qui a été un élément clé de la série à ce jour : la possibilité de rejouer les missions.

Par polygone, les missions de Halo Infinite ne pourront pas être sélectionnées dans un menu pour que vous puissiez rejouer à votre propre discrétion, comme elles l’ont été dans à peu près tous les jeux précédents.

L’option de rejouer les niveaux dans les jeux a été un élément clé de la série, d’autant plus que de nombreux défis et réalisations sont généralement verrouillés derrière des défis qui vous obligent à terminer les niveaux avec des modificateurs de crâne activés ou à différents niveaux de difficulté.

La possibilité de rejouer les niveaux sur le même fichier de sauvegarde a été supprimée en raison de la « nature semi-ouverte » du jeu, selon Polygon.

Qu’est-ce que cela signifie pour les finalistes – ceux d’entre nous qui aspirent à se lancer dans le jeu pour découvrir tous les secrets et objets de collection ?

« Une fois que vous avez nettoyé une zone ou terminé une mission d’histoire, vous pouvez revenir en arrière pour explorer », explique Polygon. « C’est juste que les missions d’histoire ne se déclenchent pas. Dans certains cas, cela signifie que des objets cachés dans ces zones peuvent être trouvés après une mission, mais ce n’est pas vrai pour toutes les missions. »

Sachez donc que les deux premières missions ne sont pas réellement dans le cadre du jeu de Zeta Halo: explorez-les à mort avant de conclure. Même une fois que vous aurez terminé le jeu, vous n’aurez pas la possibilité de rejouer les missions de l’histoire – vous devrez commencer un tout nouveau fichier pour cela.

« L’après-match vous donne la possibilité de continuer à explorer l’environnement plus large, mais pour des missions comme les deux premières, où vous n’êtes pas encore sur le ring, vous ne pouvez pas rejouer à partir du même fichier de sauvegarde », a déclaré un représentant à Polygon . « Vous seriez en mesure d’obtenir tous les FOB, cibles, [and] journaux audio, mais les missions de l’histoire principale ne se répéteraient pas. »

Co-op dans la campagne et Forge ne sera pas non plus dans Halo Infinite au lancement, si vous gardez une trace.

Du côté positif, notre propre Alex Donaldson a dit que le jeu est l’expérience ultime en solo de Halo, donc au moins il y a ça.