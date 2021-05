Vous ne pouvez pas remettre en question les élections ⋆ .

par Frank Miele, Real Clear Politics:

Liz Cheney n’arrive pas à décider de ce qui est vrai pour le reste d’entre nous; les experts des médias et les rois philosophe que notre société élève comme des rats dans un dépotoir ne le font pas non plus, aussi difficile que certains d’entre eux le croient.

Mais ils essaient certainement, et pour la plupart, ils s’en tirent depuis des décennies.

Cheney est devenue la chérie des oligarques ces derniers mois parce qu’elle a d’abord voté pour destituer Donald Trump et parce qu’elle a ensuite choisi de condamner le Parti républicain pour son désaccord avec elle.

Cheney, la seule représentante du Wyoming au Congrès, s’est considérée comme la conscience du GOP. Bien sûr, ce qui est évident, c’est qu’elle est la dernière d’une longue lignée de sauveurs autoproclamés du parti qui croient que le moyen de sauver le village est d’abord de le détruire.

Ses prétendus amis dans les médias s’offusquent lorsque Cheney est décrite comme un traître, mais quiconque pense encore que le Parti républicain défend quelque chose de fondamental et de principe est certainement en droit de remettre en question sa loyauté, car son obsession de détruire Donald Trump et de supprimer le 75 millions d’Américains qui ont voté pour lui n’ont qu’un seul effet: apporter aide et réconfort au Parti démocrate et à son programme de transformation de l’Amérique en un régime marxiste post-constitutionnel.

Écoutez son discours élogieux la nuit avant qu’elle ne soit déchue de son titre de présidente du caucus républicain de la Chambre:

«Nous devons dire la vérité. Notre élection n’a pas été volée. Et l’Amérique n’a pas échoué. Chacun de nous qui a prêté serment doit agir pour empêcher l’effondrement de notre démocratie. Ce n’est pas une question de politique. Ce n’est pas une question de partisanerie. Il s’agit de notre devoir en tant qu’Américains. Rester silencieux et ignorer le mensonge enhardit le menteur. Je ne vais pas m’asseoir et regarder en silence pendant que d’autres mènent notre parti sur une voie qui abandonne l’État de droit et se joint à la croisade de l’ancien président pour saper notre démocratie.

L’arrogance de Cheney n’est dépassée que par son ignorance. La seule vérité est la vérité de Cheney, qui coïncide justement avec la vérité des démocrates. «Notre devoir en tant qu’Américains» est apparemment d’accepter les résultats des élections sans poser de questions et de sacrifier nos droits et nos responsabilités sur l’autel de «l’État de droit». Mais malgré sa certitude que l’élection de 2020 n’a pas été volée, beaucoup d’entre nous ne sont pas convaincus. Selon Cheney et ses champions des médias, nous sommes trompés par l’ancien président. Apparemment, il est impossible pour l’establishment élitiste de concevoir un électorat qui pense par lui-même.

Il y a toujours eu des politiciens comme Liz Cheney, ceux qui considèrent que leur rôle est de protéger le peuple contre eux-mêmes, mais c’est un phénomène beaucoup plus récent pour les médias de prendre le parti des politiciens plutôt que du peuple, et en particulier d’accepter la parole de les politiciens sans le tester par rapport aux preuves. Le lien entre le cambriolage du Watergate et le président Nixon n’aurait jamais été découvert si les médias étaient aussi obéissants à l’autorité qu’ils le paraissent maintenant, mais il n’y a pratiquement aucun journaliste grand public qui ait plongé en profondeur dans les nombreuses anomalies qui ont entaché le dernière élection.

Ce que nous avons à la place, ce sont des experts dévoués qui imitent la ligne officielle du parti démocrate et l’appellent journalisme. Ils ne se lassent jamais de répéter la provocation selon laquelle il s’agissait de l’élection la plus sûre de l’histoire américaine. Vous pouvez lire leurs tristes condamnations de Trump et de quiconque croit encore en lui pratiquement tous les jours sur RealClearPolitics et d’autres sites Web politiques.

Au cœur de chaque histoire ou colonne se trouve un fait fondamental – les auteurs étaient trop paresseux (ou trop partiaux) pour enquêter sur les preuves d’un processus politique corrompu pour eux-mêmes. C’est comme s’ils n’avaient jamais entendu parler du Watergate, ou des prétendues armes de destruction massive qui justifiaient une invasion meurtrière de l’Irak, ou du dossier Steele. La semaine dernière, j’ai lu une telle condamnation de Trump – et pean à St. Cheney – par un auteur qui aurait dû le savoir.

Elizabeth Drew a couvert Watergate et des centaines d’autres histoires de malversations politiques et gouvernementales, au cours d’une longue et célèbre carrière en tant que personne réputée pour son objectivité et son bon sens. J’ai grandi en la regardant sur PBS et «Meet the Press» et j’ai pensé que je pouvais lui faire confiance pour garder la tête quand les autres perdaient la leur. Mais il s’est avéré que Drew était plus amoureuse de Washington que de son travail. Lorsque Donald Trump est entré en fonction sur une promesse de déchirer les tripes de l’État profond bureaucratique qui vendait aux enchères notre héritage américain, elle s’est instinctivement du côté des politiciens au sujet de l’homme qu’elle a qualifié de grandiose, grossier et «manifestement pas préparé» à être président. .

