Le représentant démocrate du Texas, Lloyd Doggett, a déclaré que les dispositions relatives à l’identification des électeurs dans la loi For the People, le projet de loi sur la réforme électorale des démocrates, sont un sujet de négociation avec les républicains.

“C’est peut-être l’un de ces domaines où il doit y avoir un certain compromis”, a déclaré Doggett après avoir participé à une conférence de presse avec les démocrates du Texas qui ont fui l’État pour protester contre la législation de vote proposée par le GOP. «Je me suis toujours opposé à l’identification des électeurs parce que je pense qu’elle est particulièrement discriminatoire à l’égard des personnes âgées. Je sais que ma défunte mère n’avait pas de pièce d’identité valide pendant de nombreuses années, mais ils la connaissaient à l’épicerie pour encaisser ses chèques.

“Je pense que c’est un obstacle pour que certaines personnes puissent voter, et je ne l’approuve pas, mais c’est l’une de ces choses, je pense, en étant pragmatique, nous devons céder si nécessaire afin d’obtenir des normes uniformes sur les droits de vote et l’arrêt du gerrymandering partisan », a-t-il ajouté.

La loi sur les démocrates pour le peuple permet aux individus de présenter une déclaration « signée par l’individu sous peine de parjure, attestant de l’identité de l’individu et attestant que l’individu est éligible pour voter lors de l’élection » en remplacement d’une pièce d’identité avec photo pour voter aux élections fédérales.

“Vous devez, vous ne pouvez pas toujours obtenir ce que vous voulez, comme le disent les Stones, mais vous obtenez ce dont vous avez besoin”, a déclaré Doggett. « Nous avons besoin de normes de vote uniformes. »

Le For the People Act exigerait que les Super PAC divulguent publiquement leurs donateurs, et le gouvernement fédéral « égalerait les petits dons (jusqu’à 200 $) aux candidats au Congrès participants dans un rapport de 6-1 ». La législation fait également du jour des élections un jour férié pour les employés fédéraux et interdit aux États d’imposer des restrictions à la capacité d’un électeur de voter par la poste. Avant la pandémie, de nombreux États exigeaient des électeurs qu’ils fournissent une excuse pour obtenir un bulletin de vote par correspondance ou voter tôt en personne.

La législation crée également une commission de redécoupage non partisane et elle exige l’inscription automatique des électeurs avec une disposition de retrait pour les individus.

Les républicains ont déclaré qu’ils s’opposaient au projet de loi parce qu’il fédéraliserait le processus électoral au lieu de continuer à permettre aux États d’organiser des élections, comme le prescrit la Constitution.

Le projet de loi a été adopté par la Chambre dirigée par les démocrates, mais a stagné au Sénat à 50-50.