Vous ne pouvez pas visiter un Apple Store? Essayez les accessoires AirTag et la recherche de précision avec AR

À partir d’aujourd’hui, AirTag et une collection d’accessoires assortis sont disponibles à l’achat et à l’essai dans les Apple Store qui ont complètement rouvert. Si vous ne parvenez pas à visiter un emplacement de l’Apple Store, les expériences de réalité augmentée vous permettent de comparer les accessoires AirTag conçus par Apple et de découvrir Precision Finding depuis chez vous.

Apple vend trois accessoires AirTag de première partie lors de son lancement: le porte-clés en cuir AirTag, la boucle en cuir AirTag et la boucle AirTag en polyuréthane. Chaque accessoire est disponible dans une variété de couleurs. Visitez les modèles AR ci-dessous pour essayer chacun d’eux.

Pour plus de personnalisation, des accessoires tiers sont disponibles chez Belkin, et une collection spéciale d’étiquettes à bagages, de porte-clés et de breloques de sac est rendue possible grâce à une collaboration avec Hermès.

Pour célébrer l’introduction d’AirTag, Apple a créé une baie AirTag spéciale dans les Avenues dans certains Apple Store, y compris un plateau d’accessoires personnalisé. Vous pouvez visiter le nouvel écran à partir d’aujourd’hui.

Découvrez les accessoires du nouvel AirTag Bay dans les Apple Store.

Trouvez votre style

Visitez cette page depuis un iPhone ou un iPad et appuyez sur l’un des boutons ci-dessous pour lancer les modèles AR Quick Look de chaque accessoire AirTag propriétaire. Appuyez sur “Afficher” à l’invite dans Safari.

Boucle AirTag

Boucle en cuir AirTag

Porte-clés en cuir AirTag

Explorez la collection

Appuyez ci-dessous pour déposer le plateau Apple Store AirTag sur votre table et comparer les accessoires. Ce modèle met en valeur la boucle AirTag en orange électrique, tournesol et marine profonde, et le porte-clés en cuir AirTag en bleu baltique, marron selle et (PRODUCT) RED.

Découvrez la recherche de précision

Lancez la démo interactive ci-dessous pour découvrir AirTag Precision Finding avec AR. Les invites à l’écran vous guideront tout au long du processus. Vous pouvez même jouer un son sur votre AirTag virtuel.

Ce modèle nécessite une surface plane de 2 × 2 pieds pour être visualisé.

