«  vous ne pouviez même pas gagner la ceinture UFC faite pour vous  »

Conor McGregor et Nate Diaz est le boeuf qui ne mourra jamais et nous l’aimons tous.

Le duo a eu une série de deux combats très lucrative en 2016 au cours de laquelle ils ont partagé une victoire chacun. Depuis lors, les fans sont impatients de se battre pour le tampon en caoutchouc, mais le duo continue de prendre son temps.

Diaz a lancé une tirade furieuse contre son ancien adversaire sur les réseaux sociaux

McGregor est sur le point de terminer une trilogie cet été, car il est presque confirmé qu’il affrontera Dustin Poirier à l’UFC 264 le 10 juillet pour venger la perte de l’UFC 257.

Plus tôt cette semaine, l’Irlandais a suggéré qu’il devrait avoir une ceinture spéciale pour ses combats. En toute honnêteté, étant donné qu’il est le plus gros tirage au sort de l’UFC d’un kilomètre de pays, c’est une idée qui a ses mérites.

Quand un fan a commenté que Nate Diaz avait fait fabriquer la ceinture BMF pour lui et Jorge Masvidal, cela a réveillé ce vieux boeuf une fois de plus.

«N’est-ce pas fou! Qui est le vrai méchant enculé de toute façon? Je suis allé jusqu’à deux divisions de poids sur un préavis d’une semaine pour le combattre pour ce combat. Pas d’hesitation. Directement sur mon jet. Dans par la porte latérale. Surprise, surprise », a déclaré McGregor.

Le combat de la trilogie sera toujours là

Il s’est ensuite opposé aux histoires selon lesquelles Diaz avait fait la fête sur des yachts dans le passé, et les yachts sont quelque chose que McGregor sait une chose ou deux.

«Vous ne pouvez pas simplement appeler des bateaux ordinaires, des yachts.

«La rhétorique répandue dans cette entreprise est parfois honteuse. «Nate faisait la fête sur un yacht à Cabo» je demande à voir ce «yacht». Il se battait pour 20 km à ce moment précis. Spectacle de 20k. 20k victoire était sa bourse exacte.

Diaz a ensuite expliqué pourquoi il était dans la conversation BMF et a déclaré que McGregor devrait se concentrer sur son match revanche avec Poirier après la défaite par élimination directe.

«Qui a grimpé de deux catégories de poids en une demi-journée, n’a pas hésité et pas fait de promotion à ce sujet, parce que je ne suis pas une salope, comment va Conor.

McGregor et Diaz ont eu deux vraies guerres

«Tout ce que vous pensez avoir déjà été fait par un vrai G.Essayez de ne pas finir agaaaain.

Diaz a montré une image du moment où il a affronté Rory Markham à l’UFC 111 en 2010. Il gagnerait via KO au premier tour.

Pourtant, ce n’est pas le combat le plus célèbre de son album et McGregor n’a pas pu résister.

«Qu’est-ce que c’est que cette merde dans les préliminaires de Facebook? Qui est Rory Markham? 177?

«Et ne t’inquiète pas pour mon prochain combat, mon frère. Vous et votre visage savez à quoi je ressemble quand je recommence », a tweeté McGregor avec une photo du visage ensanglanté de Diaz après leur deuxième rencontre.

Nate Diaz a prévalu lors de la première rencontre avec Conor McGregor forçant l’Irlandais à taper au deuxième tour

«N’oubliez pas Dustin f ***** u up. Mais il a peur de moi. Vous êtes tous les deux des salopes. Et j’ai giflé kabob, il avait peur sans compteur. Et il vous appartenait. Alors, qui est le vrai roi. Moi salope c’est qui. Chien du roi Nate », répondit Diaz.

McGregor a répondu: «Je n’oublie rien mon frère et vous le verrez bien assez tôt. Et ne me parlez pas d’une petite gifle dans une bagarre, je les ai tous piégés en pensant qu’ils étaient morts.

«Tu es le roi de rien. Vous ne pouviez même pas gagner votre propre ceinture qu’ils ont fabriquée pour vous, et encore moins aucune autre.

Aie. Un jour, nous aurons tous le combat de la trilogie McGregor et Diaz. Il y a sûrement trop d’argent sur la table pour ne pas le faire!

Mais jusque-là, McGregor affrontera Poirier en juillet et Diaz revient dans l’octogone pour la première fois depuis cette défaite du BMF fin 2019 pour affronter Leon Edwards en mai.

