Vous ne réalisez peut-être même pas pourquoi la révélation du méchant de Marvel dans ‘Loki’ était si brillante

La première saison de Loki a terminé sa course avec un «objectif glorieux» plus tôt cette semaine, transformant la série en l’une des meilleures histoires MCU de Marvel à ce jour. Dès les premiers épisodes, il était clair que Loki est de loin la meilleure série télévisée MCU conçue pour Disney +. Mais Loki est aussi meilleur que de nombreux films Marvel. La finale a livré les dernières pièces du puzzle pour le deuxième arc de rédemption de Loki. Plus important encore, il nous a offert les derniers détails de l’un des thèmes principaux de la phase 4, le multivers. Enfin, la finale de Loki a livré une énorme surprise en termes de révélation du méchant. Ce n’est pas seulement un méchant de niveau Thanos que nous avons vu mercredi. C’est quelque chose de bien plus dangereux que Thanos ne pourrait jamais l’être. Avant de poursuivre votre lecture, nous vous avertirons que plusieurs spoilers suivent ci-dessous.

Meilleure offre du jour Ce robot aspirateur est bien trop beau pour être en vente pour seulement 69,99 $ ! Prix ​​catalogue :79,99 $ Prix :69,99 $ Vous économisez :10,00 $ (13%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Puny Thanos

Lorsque Avengers: Infinity War a été créé en avril 2018, nous avons réalisé à quel point le grand méchant de Marvel est excellent. Marvel a taquiné Thanos (Josh Brolin) pendant des années avant de connaître le personnage. Il est apparu dans des scènes post-crédits qui indiquaient que quelque chose de plus important se préparait. Mais ce n’est qu’après Guerre d’infini puis Fin du jeu que nous avons vraiment pu voir et comprendre Thanos.

Le Mad Titan s’est avéré être le méchant le plus effrayant de Marvel jusqu’à présent. Il était également le meilleur antagoniste des Avengers que nous ayons vu depuis la création du MCU. Thanos est le méchant complexe dont une histoire comme Fin du jeu avait besoin, contrairement à tous ceux qui l’ont précédé.

C’est après Endgame que nous avons réalisé que Thanos allait nous manquer maintenant qu’il est mort. Nous voulions plus de lui dans le MCU, étant donné à quel point il s’est avéré être un méchant formidable. Mais ensuite est venu le grand méchant de Loki révélé dans la finale qui nous a choqués. Kang (Jonathan Majors) n’était pas qu’un caméo. Il a dominé la finale, nous donnant la tournure de l’intrigue que nous voulions. Et la révélation de Kang a transformé Thanos en un lointain souvenir.

Capture d’écran de Avengers : Infinity War : Thanos utilisant le Infinity Gauntlet. Source de l’image : Marvel Studios

Thanos n’est pas à la hauteur de Kang

Remarquez, le Kang que nous avons vu à Loki n’est même pas un vrai méchant par rapport aux autres variantes de Kang que nous verrons plus tard. Il est une meilleure version d’eux, un être semblable à Immortus qui essaie de sauver au moins une chronologie sacrée de la destruction multiversale. Même si cela signifie que la TVA détruise tout écart par rapport au chemin prédestiné.

Thanos est une menace énorme sans les Infinity Stones. Les Avengers ont fait des sacrifices considérables dans Endgame pour le battre au combat. Donnez-lui les Infinity Stones, et il est presque imparable.

Mais Kang, avec sa capacité à contrôler le temps et à armer Alioth, est dans une autre ligue. Kang n’a pas besoin des Infinity Stones pour faire des ravages dans l’univers. Rappelons que les Stones n’ont aucun pouvoir à la TVA. C’est aussi quelque chose que Kang a réussi à réussir.

Tout dans la réalité principale se passe avec la bénédiction de Kang. C’est Kang qui a laissé Thanos obtenir les Infinity Stones, et c’est Kang qui a permis aux Avengers de battre Thanos plus tard.

Kang (Jonathan Majors) dans la finale de Loki. Source de l’image : Marvel Studios

Pourquoi la révélation du méchant Loki est si brillante

Nous avons déjà expliqué que la finale de Loki bouleverse tout. Nous devons remettre en question tout ce qui s’est passé jusqu’à présent. Fin du jeu devient un énorme mensonge pour le public car tout suivait le livre de jeu de Kang. Thanos n’allait jamais gagner. Et la belle danse de Steve avec Peggy pourrait être le résultat direct des événements de la finale de Loki.

Mais la raison pour laquelle le méchant révèle dans Loki est si incroyable, c’est qu’il résout le problème avec Thanos. Thanos a eu trop peu de temps d’écran dans les trois premières phases. Nous voulions plus de lui après Infinity War et Endgame. Marvel a dû se rendre compte qu’avoir un méchant puissant dans le MCU est essentiel pour l’histoire. Mais le public doit rencontrer ce méchant plusieurs fois avant un cross-over massif comme Fin du jeu.

Kang donne cette option à Marvel. Thanos est le boss massif que vous rencontrez à la fin d’un chapitre clé d’un jeu vidéo. Mais Kang est le boss que vous rencontrez à la fin du jeu – et partout entre les deux. Kang est peut-être mort à Loki, mais il n’est pas vraiment mort. Nous n’avons connu qu’une version odieuse et légèrement folle de lui, que les majors ont magnifiquement jouée. Nous n’avons pas encore rencontré les autres Kangs qui sont garantis d’être plus méchants. Cela donne à Marvel de nombreuses opportunités d’exécuter des arcs de personnages plus grands qu’auparavant pour le prochain grand méchant des Avengers. Et cela offre aux majors la possibilité de nous fournir toutes sortes de variantes passionnantes de Kang à l’avenir.

Meilleure offre du jour Obtenez un incroyable drone caméra 4K pliable pour seulement 59,99 $ avec le code promo D25SAVE40 ! Prix ​​catalogue : 99,99 $ Prix : 59,99 $ Vous économisez : 40,00 $ (40 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode coupon : D25SAVE40 Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission