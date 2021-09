Vous ne réalisez peut-être pas que l’IRS vous doit toujours un chèque de relance de 1 600 $ • .

in

L’une des nombreuses tâches de l’IRS consiste à envoyer un nouveau type de chèque aux contribuables. Cela découle de la loi de relance de 1,9 billion de dollars adoptée en mars. Cela s’ajoute à d’autres paiements, tels qu’un chèque de relance de 1 400 $ et les paiements mensuels du crédit d’impôt pour enfants – dont le troisième sortira demain, le 15 septembre. Pendant ce temps, l’émission de chèques de remboursement de chômage IRS est en cours, avec une moyenne de 1 600 $ sont envoyés aux contribuables touchés.

Voici ce qui se passe, qui reçoit ces chèques et pourquoi.

Bientôt le remboursement du chômage de l’IRS

Ce dont nous parlons ici n’affecte qu’un sous-ensemble de contribuables qui étaient au chômage pendant au moins une semaine en 2020. Plus précisément, toutes les personnes au chômage en 2020 qui ont déposé leurs impôts fédéraux au début de cette année – avant l’adoption de la relance loi en mars — sont probablement touchés par cette nouvelle.

Ce que la loi de relance a fait, c’est d’exclure jusqu’à 10 200 $ d’indemnités de chômage en 2020 du calcul du revenu imposable. Selon l’administration fiscale, l’exclusion s’appliquait aux particuliers et aux couples mariés. Plus précisément, ceux dont le revenu brut ajusté modifié était inférieur à 150 000 $.

L’IRS a passé les derniers mois, à la suite de la loi de relance, à recalculer automatiquement les déclarations des contribuables. Le cas échéant, elle envoie une indemnité de chômage. La moyenne de 1 600 $ indiquée ci-dessus signifie que certaines personnes en reçoivent plus. Alors que, bien sûr, certaines personnes reçoivent moins – et d’autres n’obtiennent rien du tout après le recalcul.

Faits supplémentaires à savoir

À la fin du mois de juillet, plus de 8,7 millions de paiements de remboursement de chômage de l’IRS avaient été envoyés. Ceux-ci ont totalisé plus de 10 milliards de dollars, et l’effort se poursuit.

“L’effort de l’IRS (est) axé sur la réduction du fardeau des contribuables afin que la plupart des gens n’aient à prendre aucune mesure supplémentaire pour recevoir le remboursement”, a déclaré l’agence dans un récent communiqué de presse. «L’examen de l’IRS signifie que la plupart des contribuables touchés par ce changement n’auront pas à produire de déclaration modifiée car les employés de l’IRS ont examiné et ajusté leurs déclarations de revenus pour eux. Pour les contribuables qui ont payé en trop, l’IRS remboursera le trop-payé ou l’appliquera à d’autres impôts impayés ou à d’autres dettes fédérales ou étatiques dues. »

Encore une fois, les contribuables n’ont à prendre aucune mesure de leur part pour recevoir l’un des paiements de remboursement de chômage de l’IRS. L’IRS recalcule tout de son côté. Et il envoie des chèques le cas échéant.

L’administration fiscale s’occupe d’ailleurs de tout cela, en même temps qu’elle s’occupe d’autres tâches importantes. Comme la préparation d’envoyer plus de séries de paiements de crédit d’impôt pour enfants. Le chèque n° 3, par exemple, doit sortir le 15 septembre. Après cela, il y aura trois autres distributions de crédit d’impôt pour enfants – le 15 octobre, le 15 novembre et le 15 décembre.