Vous ne remplissez pas votre déclaration de revenus ? Vous devrez peut-être payer le double de TDS à partir du mois prochain – Voici pourquoi

Nouvel impôt retenu à la source (TDS), taux TCS pour les non-déclarants à partir du 1er juillet : un taux TDS/TCS plus élevé serait applicable pour les non-déclarants de la déclaration de revenus (ITR) à partir du 1er juillet, conformément à la loi de finances 2021 La loi de finances a élargi le champ d’application de la perception de l’impôt à la source même afin d’assurer la bonne déclaration des revenus par chaque assujetti.

À compter du 1er juillet 2021, une personne devra payer TDS à un taux TDS plus élevé si elle n’a pas produit de déclarations de revenus au cours des deux dernières années et dispose d’un crédit TDS/TCS total de Rs. 50 000 ou plus dans chacune des deux années.

Nouveau taux TDS

En vertu de l’article 206AB de la Loi de l’impôt sur le revenu de 1961, le nouveau taux de TDS perçu serait le plus élevé de :

– Doubler le taux spécifié dans la disposition pertinente de la Loi de l’impôt sur le revenu ; ou alors

– Doubler le taux des taux en vigueur ; ou alors

– Au taux de cinq pour cent.

Pour la collecte TCS, le taux en vertu de l’article 206CCA de la Loi sera supérieur à : Le double du taux spécifié dans l’article pertinent ; ou 5 pour cent.

Où la nouvelle règle ne s’appliquera pas

L’article 206AB de la Loi ne s’appliquera pas aux TDS déduits en vertu des articles 192 (Salaire); 192A (Paiement du solde accumulé dû à un employé); 194B (gains de loterie ou de mots croisés) ; 194BB (gains de course de chevaux); 194LBC (Revenu d’investissement dans une fiducie de titrisation) ; et 194N (Retraits d’espèces).

L’article 206AB ne s’appliquera pas non plus aux non-résidents déduits/collectés qui n’ont pas d’établissement stable en Inde.

Si à la fois l’article 206AA (taux TDS plus élevé en cas d’absence de PAN) et l’article 206AB de la Loi sont applicables, alors le taux TDS applicable sera supérieur aux taux TDS selon les articles susmentionnés. De plus, dans le cas du TCS, des taux plus élevés du TCS conformément à l’article 206CC et à l’article 206CCA de la Loi seront applicables.

