Vous ne savez pas ce qu’est un jeu Zelda

La série Legend of Zelda existe depuis un certain temps. Dire que c’est l’une des franchises les plus influentes dans les jeux vidéo n’est pas vraiment exagéré, et de nombreux joueurs aiment argumenter ce fait.

Lors de la sortie de nouveaux jeux, je ne peux m’empêcher de remarquer que les critiques font constamment référence à cette série de longue date, affirmant que certains jeux sont « de type Zelda » ou, plus récemment, ont cette sensation « Breath of the Wild ». C’est une série populaire à référencer, et comme Zelda est assez connue, c’est une franchise facile à référencer à titre de comparaison. Mais les critiques ou les développeurs mentionnent-ils Zelda pour sortir les jeux des étagères ? Certes, si The Legend of Zelda est supprimé, le nouveau jeu devrait avoir l’apparence de la série, n’est-ce pas?

Mais le font-ils, cependant?

Une quantité ridicule de jeux prétendent s’inspirer de la légendaire série Nintendo, et ce n’est pas toujours le cas. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas quelques influences ici et là, et parfois il y a des jeux, comme Baldo The Guardian Owls qui frappent un peu trop fort. Il y a une tonne de clones de Legend of Zelda à parcourir, mais ce n’est pas aussi facile que de gifler une peau différente sur le personnage principal et de l’appeler un jour.

Par exemple, des jeux comme Ocean Horn et Genshin Impact sont des répliques presque exactes de Breath of the Wild, ce dernier ayant provoqué un peu de réaction de la part des fans lors de sa sortie. Immortals Fenyx Rising n’a même pas caché le fait, montrant dans une bande-annonce que le jeu était “comme Assassin’s Creed et Breath of the Wild avaient un bébé”. Le dernier jeu à faire un clin d’œil à la franchise Zelda est Death’s Door, qui coche en fait la case si vous recherchez un jeu de type Zelda. Mais ce n’est pas parce qu’il contient des éléments ou des clins d’œil artistiques à l’entrée la plus récente de la franchise que c’est nécessairement comme un jeu Zelda.

À l’autre extrémité du spectre, là où les références s’accrochent, les comparaisons sont basées sur une mécanique de jeu ou un style graphique. Enter the Gungeon, Undertale et même Dark Souls entrent dans cette catégorie. L’un d’eux est un rogue-lite, l’un est un RPG de pixels et l’autre est un jeu qui écrasera votre âme, respectivement. Bien que vous puissiez affirmer que ces jeux contiennent des éléments des jeux Zelda, nous arrivons au cœur du problème : quel jeu ne s’inspire pas de Zelda ? Vous pouvez littéralement prendre n’importe quel jeu Zelda dans le commerce, et il contiendra des éléments qui ont inspiré d’autres développeurs de jeux.

Qu’est-ce qu’un jeu Zelda et pourquoi est-il si difficile à cerner ?

Zelda a été beaucoup de choses au cours de sa longue vie – un défilement latéral, un jeu d’aventure de haut en bas, un RPG et maintenant, un jeu en monde ouvert. C’est tellement varié que les fans de la série se demandent si certaines entrées sont considérées comme de “vrais jeux Zelda”. Vous ne pouvez même pas dire qu’il faut avoir les personnages du titre puisque certains n’ont même pas Zelda ou Gannondorf. Chaque entrée est un peu différente, et Ocarina of Time et Breath of the Wild ont même inspiré d’énormes changements dans l’industrie. Il n’est pas vraiment surprenant qu’il soit difficile de le cerner; il couvre une tonne de genres, et depuis qu’il existe depuis toujours, il a influencé une tonne de jeux, comme Okami et Assassin’s Creed.

Ce qui rend également la série encore plus difficile, c’est le fossé entre les fans de longue date de Zelda et les nouveaux dans la série. Il y a ceux qui ont expérimenté le Zelda original, ceux qui ont été introduits via Ocarina of Time, et enfin, ceux dont le premier Zelda était Breath of the Wild.

Breath of the Wild a propulsé la série vers de nouveaux sommets avec un style de monde ouvert, presque bac à sable. En fait, l’un des plus gros arguments contre Breath of the Wild, et dans une certaine mesure, Zelda II: The Adventure of Link, est que ni l’un ni l’autre n’est vrai Zelda. Alors, pourquoi un jeu qui ne comporte même pas le personnage principal, c’est-à-dire Link’s Awakening, peut-il ressembler plus à un jeu Zelda que d’autres de la série ? Avouons-le – il n’est pas nécessaire d’avoir une Triforce ou certains rythmes de l’histoire pour atteindre ce point idéal de Zelda. Il est difficile de comprendre pourquoi certains jeux parviennent à le faire et d’autres non. En tant que fan de Zelda depuis toujours, j’ai pensé que j’allais tenter le coup.

Caractéristiques d’un jeu Legend of Zelda

D’accord, donc jetant le filet, nous devons affiner certains éléments qui font qu’un jeu ressemble à un jeu Zelda. Voici donc quelques marques emblématiques.

énigmes : Vous ne pouvez pas vraiment avoir un jeu Zelda sans une sorte de puzzle. C’est l’un des principaux éléments pour lesquels la série est connue.

Donjons : Encore une fois, un incontournable de la série. Il n’y a rien de tel que d’explorer, de chercher des trésors, de combattre des monstres et de résoudre des énigmes dans un donjon incroyablement complexe pour atteindre un boss final épique. Bien que Breath of the Wild ne les présente pas au sens traditionnel du terme, les bêtes divines et les sanctuaires font l’affaire.

Exploration: Zelda n’a pas toujours été un “monde ouvert”, mais le monde a été assez vaste. Alors que certaines zones étaient bloquées jusqu’à ce que vous découvriez un objet, vous pouviez à peu près explorer le monde comme vous le vouliez.

Armes / ennemis / combat : Les jeux Zelda sont généralement des histoires d’action-aventure. Link a un arsenal d’armes à sa disposition, bien qu’il doive généralement les trouver d’abord, et il les utilise pour éliminer ses ennemis. Son combo épée/bouclier est assez emblématique, surtout lorsqu’il brandit la Master Sword.

Objets de collection/objets: Qu’est-ce qu’un jeu Zelda sans objets de collection ni objets ? Il y a toujours quelque chose de nouveau et de différent. L’original présentait des agrafes classiques comme l’arc et la flèche, tandis que Breath of the Wild a changé les choses avec la Sheikah Slate. Quoi qu’il en soit, chaque entrée nécessite que Link trouve et utilise des objets pour améliorer ses compétences, atteindre de nouvelles zones ou échanger avec d’autres personnages.

Secrets : C’est un secret pour tout le monde. Je rigole; Zelda est connue pour ses secrets. De la salle Chris Houlihan au mur fissuré plus commun, la série Legend of Zelda a encouragé l’exploration. Vous n’avez jamais su ce que vous pourriez découvrir en renversant chaque pierre et en brisant chaque pot.

Personnages secondaires bizarres : La série Legend of Zelda présente de grands PNJ, même aussi loin que l’original. Alors qu’ils sont passés de “C’est dangereux d’y aller seul” à des Champions, le casting des personnages secondaires a toujours été mémorable, même s’ils ne font pas grand-chose dans l’histoire globale.

Bien que vous puissiez affirmer que les jeux Zelda doivent avoir une tradition ou certaines périodes, les jeux de la série principale ont prouvé que cela était faux. Link’s Awakening ne présente aucune des traditions ou des personnages traditionnels, tandis que Breath of the Wild et Skyward Sword présentent des éléments plus futuristes. Bien que les jeux contiennent d’autres éléments et aient changé au fil du temps, ces éléments de base peuvent être trouvés dans chaque jeu Zelda. Et ils peuvent certainement donner à d’autres jeux cette touche de magie Zelda.

Cela changera probablement aussi

L’influence de Zelda est omniprésente, mais lorsque les gens utilisent le terme “comme Zelda” de manière trop libérale, cela prouve simplement qu’ils ne savent pas du tout ce qu’est un jeu Zelda. Si une chose est certaine à propos de la série, elle continuera à changer et il sera toujours difficile de déterminer ce qui fait exactement d’un jeu Zelda un jeu Zelda. Breath of the Wild 2 présente certainement de nouveaux mécanismes, paramètres et traditions intéressants pour la série, donc cette franchise est sur le point d’évoluer à nouveau et d’atteindre de nouveaux sommets. Au fur et à mesure que Zelda évolue, il innovera probablement et influencera de nombreux nouveaux titres à l’avenir.

La série sera référencée pour toujours, mais méfiez-vous avant de vous procurer l’un de ces jeux « de type Zelda ». Vous voudrez peut-être d’abord regarder quelques vidéos de gameplay. Nous ne savons pas ce qu’est vraiment un jeu Zelda, mais vous en connaissez certainement un lorsque vous y jouez.

